Лиде Мониаве, основательнице детского хосписа «Дом с маяком», избрали меру пресечения по делу о «фейках» — запрет определенных действий

Симоновский районный суд Москвы избрал Лиде Мониаве, основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком», меру пресечения в виде запрета определённых действий — ограничение будет действовать до 30 октября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов столицы.

Ходатайство об этой мере пресечения подало следствие, рассказал участник процесса «Интерфаксу». Ту же информацию подтвердил журналистам адвокат Мониавы Михаил Бирюков.

Заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения, прошло в закрытом режиме. По данным РБК, ещё до его начала у здания Симоновского суда собрались около двадцати пациентов «Дома с маяком» — многие из них на инвалидных колясках — вместе с родственниками. Всего, как передаёт корреспондент «Коммерсанта», к суду пришли до 200 человек, среди них — журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, правозащитница Зоя Светова, руководитель Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова, директор фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, а также друзья Мониавы.

Днём 2 сентября стало известно, что Мониаве предъявили обвинение по делу о «распространении заведомо ложной информации об армии по мотивам политической ненависти или вражды» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В то же утро у неё прошёл обыск, после чего её увезли на допрос в Следственный комитет, вину Мониава не признала. В пресс-службе СК заявляли, что она «публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил Российской Федерации против мирного населения Украины» в посте, опубликованном в феврале 2023 года.

После обыска и вызова на допрос Мониавы фонд заверил, что продолжит работать в штатном режиме. Мониава руководит «Домом с маяком» с 2018 года — фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым, в том числе в сотрудничестве с детскими хосписами Москвы и Московской области. В феврале суд уже штрафовал её на 45 тыс. рублей за «дискредитацию» армии из-за постов в Telegram.