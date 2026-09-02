У главы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы прошел обыск. Ее допрашивают по делу о «фейках» — «Новая газета»

У главы фонда по оказанию паллиативной помощи «Дом с маяком» Лидии Мониавы 2 сентября прошел обыск, пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники. По их данным, Мониаву доставили в Следственный комитет и допрашивают в рамках дела о «распространении фейков» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). С ней находится адвокат.

Обновлено 11:35. ТАСС подтверждает со ссылкой на адвоката, что Мониава находится в СК по делу о «распространении фейков», но «официально не задержана». Обновлено 14:20. Сам фонд продолжит работу в штатном режиме, сообщили The Insider в PR-службе «Дома с маяком». Подробностей задержания Мониавы там не привели.

В феврале суд оштрафовал главу «Дома с маяком» на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за трех публикаций в Telegram.

Хоспис «Дом с маяком» оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым. Мониава — основатель и руководитель этой благотворительной организации.

В феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Мониава подписала открытое письмо Владимиру Путину, в котором представители российских НКО просили прекратить войну. В социальный сетях Мониавы регулярно появлялись посты с размышлениями о войне (которую она называет войной, а не «СВО», что само по себе может стать основанием для уголовных обвинений) и о происходящих в России репрессиях. Например, в июне глава «Дома с маяком» писала, что отключила дверной звонок из-за тревоги:

«В России у нас свои триггеры — звук звонка или стука в дверь. Слышала это от многих знакомых и друзей, к которым „приходили“ или которые опасаются, что к ним „придут“. Я после таких визитов попросила друзей никогда не звонить мне в дверь, предупреждать, что они подошли, в вотсап. Потом совсем отключила дверной звонок, чтобы он не зазвонил больше никогда, так как каждая курьерская доставка заканчивалась паникой».

Также Мониава писала, что ездила на могилу Алексея Навального в его день рождения: