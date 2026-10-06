Евросоюз запланировал введение 15-летнего испытательного срока для новых членов. «Никаких больше Викторов Орбанов» — еврокомиссар

Еврокомиссия (ЕК) собирается предпринять пять шагов перед тем, как принимать в Евросоюз новых членов. Об этом говорится на сайте ЕК по итогам заседания еврокомиссаров в Страсбурге 6 октября. Как отметила газета The Guardian со ссылкой на еврокомиссара по расширению ЕС Марту Кос, один из предложенных механизмов — введение 15-летнего испытательного срока для новых участников Евросоюза, в течение которого страна может быть лишена права голоса за нарушение базовых демократических ценностей.

На сайте ЕК говорится, что прежде чем принимать новых членов, союз должен утвердить практические решения в области управления, верховенства права и политик ЕС; усилить постепенную интеграцию стран-кандидатов; оценить влияние вступления того или иного государства на политику Евросоюза и составить дорожные карты для четырех наиболее продвинутых кандидатов в ЕС — Черногории, Албании, Молдовы и Украины.

Как отметила газета The Guardian, ключевое предложение в рамках этих «пяти шагов» — введение специальных механизмов, которые позволят защитить ЕС от нарушения новыми членами демократических ценностей и от их способности блокировать принятие решений. Еврокомиссар Марта Кос заявила в интервью изданию:

«Больше никаких Викторов Орбанов. Нам нужны более оперативные механизмы, чем просто Статья 7 [позволяющая приостановить право голоса государства-члена], если новые участники ЕС будут нарушать принципы верховенства права, демократии и наши ценности».

Согласно планам ЕК, любое новое государство-член Евросоюза будет ждать 15-летний испытательный срок. В течение этого периода страна может быть лишена права голоса или средств из бюджета ЕС за нарушение базовых демократических ценностей и «принципа искреннего сотрудничества».

Сейчас статья 7 Договора о Евросоюзе позволяет лишать права голоса государство, допустившее «серьезное и устойчивое нарушение» демократических ценностей. Однако она никогда не применялась на практике, несмотря на многолетние дискуссии и подозрения в адрес Польши и Венгрии при прежних правительствах в этих республиках, отмечает The Guardian. В частности Будапешт при премьере Викторе Орбане неоднократно блокировал общие решения ЕС, в том числе по санкциям в отношении России за ее войну против Украины.

Подчеркивается, что порог применения подобных санкций в отношении новых членов будет существенно снижен, а сам механизм — упрощен. Для того, чтобы такое правило вступило в силу, его должны одобрить все 27 нынешних членов ЕС.