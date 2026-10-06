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Экс-главком ВМС Казахстана арестован по делу о гибели военных на учениях. Три дня назад Токаев уволил его с поста

The Insider
Канат Ниязбеков. Фото: Минобороны Казахстана

Канат Ниязбеков. Фото: Минобороны Казахстана

Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Казахстана задержан в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщило агентство Kazinform со ссылкой на МВД республики. При этом ни издание, ни ведомство не указали фамилии задержанного. За три дня до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности главнокомандующего ВМС страны Каната Ниязбекова. Большинство других казахстанских СМИ написали, что речь идет именно о нем.

Kazinform распространило заявление МВД республики, в котором говорится:

«Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК, капитан 1-го ранга».

Отмечается, что экс-главком был арестован по решению суда, а досудебное расследование продолжается.

Ведомство, как и агентство, не указали фамилии задержанного. Однако Kazinform сопроводил новость фотографией Каната Ниязбекова, уволенного Токаевым 3 октября с поста главкома ВМС. Большинство других казахстанских СМИ сразу указали, что был арестован именно Канат Ниязбеков. Он был назначен главнокомандующим ВМС в августе 2025 года.

Токаев 3 октября уволил сразу троих представителей военного руководства страны. Помимо Ниязбекова, постов лишились замминистра обороны — начальник Генштаба Вооруженных сил Каныш Абубакиров, назначенный на эту должность лишь в январе 2026 года, а также другой замминистра обороны — Алмаз Джумакеев, занимавший эту должность с марта 2026-го. До этого — 27 сентября — президент Казахстана уволил министра обороны Даурена Косанова, работавшего на этом посту с июня 2025 года. При этом 3 сентября Косанов был переназначен на должность министра обороны.

Увольнение сразу нескольких человек из военного руководства республики произошло спустя несколько дней после гибели 14 казахстанских военнослужащих во время учений на Каспийском море «Хазар корганы — 2026» в Мангистауской области.

Как писал The Insider, 24 сентября при высадке личного состава с катера «Қайсар» на побережье резко испортилась погода и усилился ветер. Сообщалось, что в море унесло 19 человек, девять из которых погибли. Затем Минобороны Казахстана уточнило, что в море унесло 17 военнослужащих, из которых трое были спасены, а 14 погибли. Ведомство отчиталось о завершении поисковой операции в акватории Каспия 25 сентября.

Уже 27 сентября Токаев собрал совещание с руководством Минобороны, на котором потребовал в течение 10 дней подготовить план «кардинальной военной реформы».

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Публикация:«Экс-главком ВМС Казахстана арестован по делу о гибели военных на учениях. Три дня назад Токаев уволил его с поста»

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