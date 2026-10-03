Токаев уволил главкома Военно-морскими силами и двоих заместителей министра обороны. Ранее во время учений погибли 14 военных Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС) страны Каната Ниязбекова, а также заместителей министра обороны — Каныша Абубакирова и Алмаза Джумакеева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Ранее Токаев потребовал за 10 дней подготовить план реформ по «формированию армии нового образца». Такие решения последовали за гибелью 14 военнослужащих во время учений «Хазар корганы — 2026» на Каспии в Мангистауской области в конце сентября.

Токаев 3 октября подписал указ об освобождении от должности главкома ВМС республики Каната Ниязбекова, назначенного на этот пост в августе 2025 года. Кроме того, президент Казахстана уволил первого замминистра обороны — начальника Генштаба Вооружённых сил Каныша Абубакирова, назначенного на эту должность лишь в январе 2026 года. Также был снят с поста ещё один замминистра обороны Алмаз Джумакеев, занимавший эту должность с марта 2026-го.

До этого — 27 сентября — президент Казахстана уволил министра обороны Даурена Косанова, работавшего на этом посту с июня 2025 года. При этом 3 сентября Косанов был переназначен на должность министра обороны.

Увольнение сразу нескольких человек из военного руководства республики произошло спустя несколько дней после гибели 14 казахстанских военнослужащих во время учений на Каспийском море «Хазар корганы — 2026» в Мангистауской области.

Как писал The Insider, 24 сентября при высадке личного состава с катера «Қайсар» на побережье резко испортилась погода и усилился ветер. Сообщалось, что в море унесло 19 человек, девять из которых погибли. Затем Минобороны Казахстана уточнило, что в море унесло 17 военнослужащих, из которых трое были спасены, а 14 погибли. Ведомство отчиталось о завершении поисковой операции в акватории Каспия 25 сентября.

Уже 27 сентября Токаев собрал совещание с руководством Минобороны, на котором потребовал в течение 10 дней подготовить план «кардинальной военной реформы». Он заявил:

«Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача. В связи с этим мною произведены кадровые перестановки. Представляю вам нового министра обороны Айдоса Сакеновича Мырзахметова. Он вступает в должность в непростое время. На него возлагается исключительная ответственность, предстоит решить крайне сложные задачи. Нужны самые решительные действия».

По словам президента, казахстанская армия «застыла в прошлом веке», а систему командования «надо полностью перестраивать в соответствии с передовым международным опытом». Он подчеркнул, что цель — «формирование армии нового образца», добавив, что «показательные манёвры, красивые отчёты никому не нужны».

Назначенному на пост министра обороны Казахстана Айдосу Мырзахметову 45 лет. Он почти на 12 лет младше своего снятого с должности предшественника. С января 2024 года он был командующим Силами специальных операций ВС республики.