В 2026 году в России учились подавлять бунты в колониях, ловить диверсантов, проводить мобилизацию и ликвидировать аварии на АЭС

6 октября на Белоярской АЭС в Заречном начались комплексные противоаварийные учения КПУ-2026, крупнейшие в этом году в атомной отрасли. Это лишь одни из множества невоенных учений, которые прошли в России с начала года. Оперативные штабы ловили условных диверсантов, ФСИН подавляла условные бунты в колониях, чиновники отрабатывали массовую мобилизацию, а школы и жильцы многоэтажек учились прятаться от дронов.

Атомные станции

Учения на Белоярской АЭС продлятся два дня. Аварию сразу на нескольких энергоблоках воспроизводят на тренажерах третьего и четвертого блоков, участники отрабатывают эвакуацию жителей, разбор завалов и тушение пожаров. Наблюдать за учениями пригласили 10 специалистов из Беларуси и Казахстана.

Еще одна противоаварийная тренировка прошла на Ростовской АЭС в Волгодонске в конце апреля, в ней участвовали около 500 человек.

Антитеррор

Больше всего учений проводят региональные оперативные штабы под руководством управлений ФСБ с участием МВД, МЧС, Росгвардии и местных властей.

Сценарии этих учений по большей части связаны с войной. 28 мая в Иванове на учениях «Арсенал-2026» диверсанты по легенде проникли на военный объект и взяли в заложники экипаж военно-транспортного самолета. 24 сентября в Уфе оперштаб отрабатывал нападение диверсионно-террористической группы на здание военного комиссариата Башкортостана. В тот же день диверсантов искали сразу в четырех районах Самарской области, к учениям привлекли и Минобороны. С 22 по 24 сентября в Оренбургской области на учениях «Пункт-Кинделя-2026» вооруженная группа по легенде захватила заложников. В Кировской области по замыслу учений двое преступников подорвали железнодорожные цистерны, что вызвало пожар и разлив кислоты.

Колонии

Отдельная серия учений посвящена бунтам заключенных. Во Владимирской ИК-3 условные нарушители сопротивлялись и устраивали поджоги, к учениям привлекли более 300 сотрудников ФСИН и 56 человек из других ведомств. 10 сентября бунт с баррикадами и заложниками отрабатывали в ИК-9 под Ульяновском. 28 сентября подобное мероприятие прошло и в ИК-4 в псковской Середке. В Камышине 1 сентября такие учения провели по плану Национального антитеррористического комитета с участием ФСБ и Минобороны. В тамбовской ИК-4 переговоры с участием психолога по сценарию успеха не принесли, и «бунт» силовым захватом подавил сводный отряд УФСИН.

Мобилизация

17–18 июня в Волжском Волгоградской области прошли мобилизационные учения для чиновников Юга России, аннексированного Крыма и других оккупированных территорий Украины. Для них развернули пункт сбора мобилизованных, участок для разносчиков повесток, пункт приема техники и учебный штаб оповещения.

Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Волжского Олег Филимонов тогда отметил:

«Подготовка к мобилизации — это процесс мирного времени. Такие тренировки ведутся регулярно».

Воздушная угроза

22 мая в Свердловской области жителей учили укрываться от атак беспилотников в подвалах домов, школах, детсадах и торговых центрах. В Ревде жильцы многоэтажки по сигналу тревоги спустились в подвал с «тревожными чемоданчиками». В Иркутске жителей многоквартирных домов эвакуировали по поручению губернатора. В Кронштадте отрабатывали оповещение и взаимодействие мобильных огневых групп. Угольная компания КТК в Кузбассе учила сотрудников уходить в укрытия по сигналу «Воздушная тревога».

Школы

21–22 апреля во всех учебных заведениях, подведомственных Минпросвещения, прошли всероссийские антитеррористические учения. 18–19 августа их повторили, отрабатывая захват заложников, нападение с горючими жидкостями и атаку беспилотников. Антитеррористической защите в ведении министерства подлежат 108 262 объекта.

Гражданская оборона

В ночь на 27 марта МЧС провело учения на станции «Мневники» московского метро: спасатели выводили «пострадавших» из задымленного тоннеля. С 7 по 9 октября по всей стране пройдет ежегодная штабная тренировка по гражданской обороне. В Свердловской области в эти дни, например, будут звучать сирены, а в Якутии развернут пункты выдачи средств защиты и проверят укрытия.