Минобороны РФ начало ядерные учения. «Программа шире обычного, в том числе за счет Беларуси и большого количества подлодок» — эксперт

Минобороны России объявило, что с 19 по 21 мая российская армия проведет учения «по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии». В заявлении ведомства говорится, что в учениях примут участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также военнослужащие Ленинградского и Центрального военных округов.

В общей сложности планируется задействовать 64 тысячи человек, свыше 7800 единиц вооружений и техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь ракетных подлодок стратегического назначения. В ходе учений будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет на российских полигонах. Кроме того, планируется отработка совместного применения российского ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

Как рассказал в беседе с The Insider руководитель исследовательского проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг, учения стратегических сил в России проходят регулярно, но нынешние выделяются масштабом.