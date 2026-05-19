Минобороны РФ начало ядерные учения. «Программа шире обычного, в том числе за счет Беларуси и большого количества подлодок» — эксперт

Минобороны России объявило, что с 19 по 21 мая российская армия проведет учения «по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии». В заявлении ведомства говорится, что в учениях примут участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также военнослужащие Ленинградского и Центрального военных округов.
В общей сложности планируется задействовать 64 тысячи человек, свыше 7800 единиц вооружений и техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь ракетных подлодок стратегического назначения. В ходе учений будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет на российских полигонах. Кроме того, планируется отработка совместного применения российского ядерного оружия, размещенного в Беларуси.
Как рассказал в беседе с The Insider руководитель исследовательского проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг, учения стратегических сил в России проходят регулярно, но нынешние выделяются масштабом.
«Учения проводят все и регулярно, такая работа у военных. Что несколько необычно в этом случае? Обычно учения стратегических сил в России проводятся в районе октября, так заведено уже более 10 лет. Запускают и баллистические ракеты, и крылатые, и вообще разного типа. То, что учения идут в мае, немного необычно.
Второй необычный момент — это участие всяческих сил и средств, которые вовлечены в эксплуатацию нестратегического вооружения. Обычно стратегические учения включают межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты на подлодках и так далее. Нельзя сказать, что это беспрецедентно, потому что иногда в ходе тех же октябрьских стратегических учений отрабатываются какие-то элементы обращения с нестратегическими системами вооружений. Но в этот раз похоже, что программа более широкая, в том числе за счет Беларуси.
Цифра 7800 единиц вооружений выглядит впечатляюще, как и 200 ракетно-пусковых установок. Но нужно помнить, что не все вооруженные силы России вовлечены в войну в Украине, есть и части, которые в этом не задействованы. Вот восемь стратегических подводных лодок сразу — это необычно».