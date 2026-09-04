Финляндия провела крупнейшие с окончания Второй мировой войны учения гражданской обороны

В городе Куопио в центральной Финляндии завершились крупнейшие в Европе со времен окончания Второй мировой войны учения по гражданской обороне Shelter 2026, сообщает Associated Press. В них приняли участие более двух тысяч человек: волонтеры, студенты, школьники и военнослужащие. По легенде учений, работа критической инфраструктуры Куопио, включая энергоснабжение и водопровод, была нарушена кибератаками, а стране угрожают ракетные удары со стороны России. Участники отрабатывали действия в укрытиях, вырубленных в скальной породе и рассчитанных на защиту от ядерного удара или воздействия биологического оружия (крупнейшее из них способно вместить до 7 тысяч человек).

Организатор учений, отставной полковник финской армии Аско Мухонен заявил, что оборона Финляндии строится не только на вооруженных силах, но и на готовности граждан брать на себя ответственность за безопасность страны — отчасти это результат сохранившейся в Финляндии системы всеобщей воинской обязанности. По его словам, Финляндии также стоит учитывать опыт Украины, ведь хотя крупнейшее укрытие в Куопио способно выдержать ядерный удар, украинцам зачастую важнее не степень защиты, а скорость — добежать до входа в метро или подземный паркинг можно несколько минут.

Протяженность границы Финляндии с Россией превышает 1300 км. В 2024 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Финляндия вместе со Швецией вступила в НАТО. Хотя подземные укрытия защищают от ракетных ударов, они не спасают от диверсий и атак на инфраструктуру, которые, как отмечает AP, Россия ведет по всей Европе, — поджогов, атак на объекты водоснабжения и энергетики, а также запусков дронов в воздушное пространство Евросоюза.

По словам гендиректора энергетической компании Savon Voima Юхи Рясянена, главной угрозой для энергоинфраструктуры региона Куопио остаются погодные условия, однако после вторжения России в Украину и отказа компании от закупок российского топлива число кибератак на сеть заметно выросло.

В прошлом году инженеры обнаружили не менее 10 наклеек на уязвимых участках энергетической инфраструктуры — похожие находили и другие финские энергокомпании, происхождение меток установить не удалось. Над линиями электропередачи также фиксировались дроны, их принадлежность не установлена. Финская служба безопасности и разведки заявила, что проверила «широкий круг наблюдений» и не нашла ничего подозрительного, объяснив часть сообщений о дронах и наклейках повседневными причинами вроде геодезических работ.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует прикрыть свой восточный фланг от возможного нападения России сетью из дронов и датчиков под управлением искусственного интеллекта.