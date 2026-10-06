Программу Oxygen, которой пользуется ФСБ и использовало ФБР, применяли для извлечения данных из ноутбука Хантера Байдена — «Радио Свобода»

Программа Oxygen Forensic Detective, российская версия которой называется «Мобильный криминалист», использовалась для исследования ноутбука Хантера Байдена, сына бывшего президента США. Это выяснило «Радио Свобода». Накануне выборов 2020 года Байдена-младшего обвиняли в коррупции и конфликте интересов, в том числе на основании файлов с его компьютера.

О работе с ноутбуком рассказал бывший агент Секретной службы США Константинос «Гас» Димитрелос, выступая в октябре 2024 года на презентации в Александрии (штат Вирджиния). Видео издание получило от бывшего сотрудника Oxygen Forensics. Анализ Димитрелосу заказала газета The Washington Examiner. Он заявил:

«Oxygen — мой инструмент номер один. Это единственный инструмент, которым я пользуюсь».

По его словам, он восстановил больше 160 тысяч удаленных файлов — больше, чем другие исследователи.

Программой Oxygen пользовались Министерство обороны США, ФБР, Министерство внутренней безопасности и Секретная служба. Последняя в феврале расторгла пятилетний контракт с компанией из-за «рисков для безопасности», однако Госдепартамент в конце августа подписал с ней новый. Тот же софт под названием «Мобильный криминалист» российская «МКО Системы» поставляет ФСБ, и в России его применяют в том числе в политически мотивированных делах.

23 сентября Минюст США предъявил обвинения гендиректору Oxygen Forensics Ли Райберу и техническому директору Олегу Давыдову. Их подозревают в сокрытии того, что компанию через кипрский офшор фактически контролировали граждане России. Райбера отпустили под залог, Давыдова задержали в лондонском аэропорту Хитроу, он ожидает экстрадиции в США. По версии обвинения, в начале 2023 года акционеры обсуждали в документе «Генштаб, Цитадель» сценарии сотрудничества с российским государством вплоть до перехода компании под контроль ФСБ.

The Insider ранее выяснил, что с помощью «Мобильного криминалиста» ФСБ получила доступ к iPhone журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, которую затем приговорили к 6,5 года колонии. 1 октября The Telegraph сообщила, что лондонская полиция за последний год как минимум 40 раз использовала софт Oxygen для взлома телефонов подозреваемых. От программ компании также отказались силовики ряда европейских стран.