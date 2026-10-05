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Новости

Суд в Ижевске отправил в СИЗО местного активиста по делу о наркотиках. Его задержали после того, как он добился разрешения на митинг

The Insider
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Суд в Ижевске отправил под арест на два месяца местного активиста Дмитрия Морозова по делу о хранении наркотиков. Об этом написала в Telegram-канале, созданном в его поддержку, его девушка Дарья Багина. 

Решение принял Первомайский райсуд Ижевска, пишет «Коммерсантъ—Удмуртия». Морозова арестовали по статье о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). По ней ему может грозить до 10 лет лишения свободы. 

О задержании активиста стало известно на прошлой неделе, 3 октября. В тот же день должен был состояться митинг против фальсификаций на выборах, проведения которого добивался Морозов. Изначально, в конце сентября, администрация города в проведении митинга ему отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов, у которого активисты планировали собраться. Однако 1 октября суд обязал администрацию города выделить другое место для проведения акции, о чем Морозов написал в своих соцсетях. 

По версии обвинения, у Морозова нашли 0,38 г мефедрона в темном свертке. Как пишет «Ъ», прокуратура также заявляет, что у ведомства есть данные о якобы «причастности Дмитрия Морозова к деятельности украинского вооруженного формирования». Какого именно — неясно. 

Ранее в сентябре в Москве арестовали политолога Александра Кынева по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. По данным правозащитников, его избили при задержании и отправили в больницу при СИЗО с двумя переломами берцовой кости. 

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Публикация:«Суд в Ижевске отправил в СИЗО местного активиста по делу о наркотиках. Его задержали после того, как он добился разрешения на митинг»

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