Суд в Ижевске отправил в СИЗО местного активиста по делу о наркотиках. Его задержали после того, как он добился разрешения на митинг

Суд в Ижевске отправил под арест на два месяца местного активиста Дмитрия Морозова по делу о хранении наркотиков. Об этом написала в Telegram-канале, созданном в его поддержку, его девушка Дарья Багина.

Решение принял Первомайский райсуд Ижевска, пишет «Коммерсантъ—Удмуртия». Морозова арестовали по статье о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). По ней ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

О задержании активиста стало известно на прошлой неделе, 3 октября. В тот же день должен был состояться митинг против фальсификаций на выборах, проведения которого добивался Морозов. Изначально, в конце сентября, администрация города в проведении митинга ему отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов, у которого активисты планировали собраться. Однако 1 октября суд обязал администрацию города выделить другое место для проведения акции, о чем Морозов написал в своих соцсетях.

По версии обвинения, у Морозова нашли 0,38 г мефедрона в темном свертке. Как пишет «Ъ», прокуратура также заявляет, что у ведомства есть данные о якобы «причастности Дмитрия Морозова к деятельности украинского вооруженного формирования». Какого именно — неясно.

Ранее в сентябре в Москве арестовали политолога Александра Кынева по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. По данным правозащитников, его избили при задержании и отправили в больницу при СИЗО с двумя переломами берцовой кости.