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Новости

Ижевского активиста Дмитрия Морозова обвинили в хранении наркотиков. Его задержали после того, как он через суд добился разрешения на митинг

The Insider
Дмитрий Морозов. Фото: соцсети

Дмитрий Морозов. Фото: соцсети

Ижевского активиста Дмитрия Морозова, которого ФСБ задержала 2 октября, обвинили в хранении наркотиков. Об этом сообщила в Telegram-канале, созданном в поддержку активиста, его девушка Дарья Багина. По ее словам, Морозову грозит до 10 лет колонии.

«Позавчера вечером Дима вышел на улицу и пропал. Всю ночь родители пытались ему дозвониться. Только утром Дима появился дома — его привезли сотрудники ФСБ на обыск. После обыска всю технику изъяли, а Диму увезли. К нему не пускали адвоката, а вечером выяснилось, что против него возбудили уголовное дело: силовики утверждают, что якобы нашли в шкафчике в его комнате наркотики».

По словам Багиной, Морозов жил у родителей, чтобы помогать ухаживать за больной бабушкой. Сообщается также, что к нему наконец пустили адвоката.

27-летний Дмитрий Морозов добивался от властей Ижевска разрешения на митинг против фальсификаций на выборах, который планировался 3 октября. 24 сентября активист написал в своем Telegram-канале, что администрация города в проведении митинга отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов, у которого активисты планировали собраться. «Суд обязал Администрацию Ижевска выделить другое место и время для проведения митинга за честные выборы!» — сообщил Морозов 1 октября.

В конце сентября в Москве арестовали политолога Александра Кынева, обвинив по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. Проект «Слово защите» сообщал, что его сильно избили при задержании. По данным правозащитников, Кынев был помещен в больницу при СИЗО с двумя переломами берцовой кости.

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Публикация:«Ижевского активиста Дмитрия Морозова обвинили в хранении наркотиков. Его задержали после того, как он через суд добился разрешения на митинг»

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