Список изъятых активов для продажи через ПСБ вырос почти вчетверо за 2 месяца. В нем — контрольный пакет свинцового гиганта

Правительство России включило пакеты еще десяти компаний в специальный перечень государственного имущества для продажи через ПСБ. Среди них — 67% акций национализированного горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл» и 50% банка «Агропромкредит». Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 октября.

Также в список добавлены 100% долей ООО «Голубино-1», «Профит», «Блаусент», «Дэнсиборг», «Кубаньгрузсервис», «КГС — МОЛ» и «КГС-Автоцентр», а также 100% акций АО Инвестиционная компания «Ренессанс Групп» — это бывший актив семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарëва.

Все пакеты предполагается продать в 2026–2027 годах на аукционе или посредством публичного предложения. ПСБ будет организовывать продажу от имени государства. Цены и будущие покупатели в распоряжении не указаны.

Национализированный производитель свинца и банковские активы

В марте 2025 года Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% акций «Дальполиметалла» по иску Генпрокуратуры. Предприятие добывает свинцовые и цинковые руды и производит концентраты. Среди ответчиков по иску были бывший депутат Госдумы Эдуард Янаков и кипрские компании. Теперь правительство включило в перечень для продажи 67% акций комплекса.

Вместе с половиной «Агропромкредита» на продажу направлены две компании, ранее участвовавшие в структуре владения этим банком, — «Блаусент» и «Дэнсиборг». По их отчетности за 2024 год, каждой принадлежало по 25% банка. В октябре 2025 года компании перешли государству при исполнении решения суда об изъятии активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Бобров и Биков контролировали крупный коммунально-энергетический бизнес на Урале. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении их компаний в доход государства. Дело рассматривалось в закрытом режиме. По версии ведомства, бизнесмены получали контроль над ресурсоснабжающими предприятиями благодаря связям с чиновниками, а доходы от продажи коммунальных ресурсов выводили через «Агропромкредит» на счета в Австрии и Швейцарии.

Перечень вырос с 10 до 37 позиций

Как ранее обнаружил The Insider, государство направляет на продажу компании, изъятые по искам Генпрокуратуры, уже спустя несколько месяцев после их национализации. Первоначальный специальный перечень, утвержденный 28 июля 2026 года, состоял из 10 позиций. 16 сентября правительство добавило еще 9, а 23 сентября — 8. Октябрьское распоряжение расширяет его с 27 до 37 позиций.

В сентябре в перечень уже включили как минимум 12 бывших компаний Боброва и Бикова. Сначала на продажу направили четыре агропредприятия: «Агро-Клевер», «Ударник», «Земля Сажинская» и «Петелино». Через несколько дней они появились на торгах одним лотом с начальной ценой 571,275 млн рублей.

Затем правительство добавило 8 компаний, связанных с автомобильным бизнесом: «ЗапСибАвто», «Автоуниверсал-Элит», «Автоуниверсал», «Автоуниверсал-Моторс», «АвтоМакс-Сервис», «Автоуниверсал-Статус», «Автоуниверсал-Премиум» и «Юнимоторс».

Недавно национализированные предприятия присутствовали и в первоначальном июльском списке. 9 его позиций занимали компании агрохолдинга «АлтайАгроСнаб», который суд передал государству в феврале 2026 года. 21 июля кассация оставила решение в силе, а уже через неделю правительство включило компании группы в перечень для продажи через ПСБ.

Продажи поручают банку, отчитавшемуся об убытке

ПСБ, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, завершил первое полугодие 2026 года с убытком около 50 млрд рублей. Годом ранее за тот же период банк получил 72 млрд рублей прибыли, следует из его отчетности, на которую в августе обратила внимание The Moscow Times.

За полугодие банк направил в резервы на возможные потери по ссудам почти 195,7 млрд рублей — вчетверо больше, чем годом ранее. Чистый процентный доход после вычета резервов сократился со 168,7 млрд до 16,9 млрд рублей. Еще 22,8 млрд рублей ПСБ отразил как «прочий убыток», не объяснив его происхождение.