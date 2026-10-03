На выборах в Сейм Латвии лидирует партия премьер-министра Кулбергса

В Латвии состоялись парламентские выборы, на которых, согласно данным экзитпола, лидирует правоконсервативная партия «Объединённый список» действующего премьер-министра республики Андриса Кулбергса, набирая 35,6% голосов. Об этом сообщает агентство Reuters. Всего, по предварительным данным, в парламент могут пройти шесть партий, отмечает Латвийское общественное СМИ (LSM).

Согласно экзитполу, «Объединённый список» набирает 35,6% голосов на выборах в Сейм. На втором месте идёт консервативная «Латвия на первом месте» (11,3%) во главе с местным миллионером Айнарсом Шлесерсом. На третьем месте — прозападная партия «Прогрессивные (11,1%). Кроме того, в Сейм могут пройти ещё три политические силы: «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (10,8%), которые, как пишет Delfi, опираются на русскоязычный электорат, латышей, недовольных социальной политикой, и на сторонников «традиционных ценностей»; национал-консервативное «Национальное объединение» (8,7%) и «Новое Единство» (6,7%).

Остальные партии, по данным опроса, не проходят 5-процентный барьер. Среди них и состоящая в правящей коалиции «Союз зелёных и крестьян» (СЗК). Это означает, что из четырёх партий, формирующих нынешнее правительство Латвии («Объединённый список», «Новое Единство», «Национальное объединение» и СЗК), в Сейм пока проходят три. Однако, как подчёркивает LSM, в Земгале, где СЗК традиционно показывает хорошие результаты, выросло число людей, отказавшихся раскрыть свой выбор во время экзитпола. Поэтому официальные проценты партии могут быть выше. Тем не менее, как отмечает Reuters, прошедшим в парламент силам, судя по всему, предстоят непростые переговоры о коалиции.

Выборы в Латвии проходили на фоне опасений руководства республики по поводу провокаций со стороны России. Для обеспечения дополнительной безопасности на время выборов Германия перебросила в республику четыре истребителя Eurofighter и 40 военнослужащих. В их задачи входила поддержка системы противовоздушной и противоракетной обороны. Рига обратилась к союзникам за дополнительной помощью из-за неоднократных нарушений воздушного пространства стран Балтии.