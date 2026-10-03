Трамп объявил о выплатах по $90 для 20 млн граждан и снова пообещал взрослым американцам по $5000 в случае победы республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп объявил о единоразовых выплатах более чем 20 млн пожилых американцев для компенсации расходов на страховые взносы по программе Medicare. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social. Общая сумма выплат составит около $2 млрд. Глава Белого дома также снова пообещал раздать всем взрослым гражданам США по $5 тысяч в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат, запланированных на 3 ноября. В сентябре он уже заявлял о подобных планах, которые обошлись бы бюджету более чем в $1 трлн.

Трамп заявил, что правительство начинает отправку единоразовых выплат по $90 более чем 20 млн пожилых граждан США, зарегистрированных в страховой программе Medicare Part B. По словам главы Белого дома «его администрация немедленно начнет отправлять чеки почти на $100 более чем 20 млн замечательных пожилых американцев, чтобы помочь им оплачивать страховые взносы». На эти цели уйдут примерно $2 млрд.

Президент США подчеркнул, что эти выплаты не связаны с ранее анонсированной программой возврата средств примерно 1 млн американцев, которые, по его мнению, переплачивали за медстраховку во времена его предшественника Джо Байдена. Анонсируя эти планы 10 сентября, Трамп заявил, что его «администрация поступает правильно и возвращает деньги людям, которых несправедливо обобрали». Речь идет о единоразовых выплатах по $500, которые суммарно обойдутся бюджету примерно в $500 млн.

Тогда же — 10 сентября — Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов. Обещание, фактически предполагающее раздачу избирателям более $1 трлн государственных средств в случае победы партии президента, глава Белого дома сделал с трибуны республиканского съезда в Далласе.

Теперь, 3 октября, за месяц до выборов в Конгресс, президент США повторил свое обещание, отметив:

«Я с нетерпением жду момента, чтобы выписать эти чеки!»

Согласно прогнозам, Демократическая партия имеет большие шансы взять под контроль как минимум Палату представителей США по итогам ноябрьских выборов. В борьбе за Сенат опросы и расклады показывают примерно равные шансы. Сейчас обе палаты Конгресса находятся под контролем Республиканской партии.