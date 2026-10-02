Доля полностью бензиновых автомобилей в мировых продажах впервые упала ниже 50% — Nikkei

Чисто бензиновые автомобили впервые заняли менее половины мирового рынка новых машин: в январе—июне 2026 года на них пришлось 49% продаж. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Mobility Global, ранее называвшейся S&P Global Mobility. Еще в 2021 году доля бензиновых машин составляла 73%.

В первом полугодии в мире продали 20,25 млн автомобилей с бензиновыми двигателями — на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. В статистике не учитываются гибриды и другие электрифицированные модели, а также часть тяжелых автомобилей. По оценке Nikkei, ниже отметки в 50% доля бензиновых машин опустилась впервые с тех пор, как автомобили получили широкое распространение в 1920-х годах.

Одновременно продажи электромобилей выросли на 12%, до 6,87 млн машин, а их доля достигла 17% мирового рынка. Особенно быстро продажи росли в Европе — на 32%, до 1,81 млн автомобилей. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), которые приводит Nikkei, в 31 европейской стране продажи электромобилей в первом полугодии впервые превысили продажи бензиновых машин. Отдельная статистика ACEA показывает, что только в Евросоюзе электромобили в январе—июне заняли 20,7% рынка, тогда как доля бензиновых машин сократилась до 22,2%.

В Китае, на который пришлось около половины мировых продаж электромобилей, их реализация при этом снизилась на 3%, до 3,44 млн, после сокращения налоговых льгот. В Северной Америке продажи упали на 15% на фоне отмены части мер поддержки в США. Зато в Юго-Восточной Азии они выросли на 81% — до 350 тысяч машин, а в Океании — более чем вдвое, до 110 тысяч.

Nikkei связывает ускорение перехода на электромобили в том числе с ростом цен на нефть после атак США и Израиля на Иран. На этом фоне продажи бензиновых автомобилей за первое полугодие сократились на 26% в Китае и на 13% в Европе. При этом растет и спрос на гибриды: их мировые продажи увеличились на 10% — до 7,27 млн машин, а доля рынка достигла 18%.

В России продажи электромобилей и подключаемых гибридов летом 2026 года выросли более чем вдвое — с 12,2 тысячи до 26,5 тысячи машин. По подсчетам The Insider на основе данных «Автостата», их доля в продажах новых легковых автомобилей увеличилась с 3,7% летом 2025 года до 7,5% год спустя. Рост происходил на фоне дефицита бензина после украинских ударов по российским НПЗ.

При этом бóльшая часть этого сегмента в России пока приходится не на полностью электрические автомобили, а на подключаемые гибриды. На 1 июля в стране насчитывалось почти 230 тысяч машин этих двух типов: 63% из них составляли подключаемые гибриды и 37% — электромобили. Большинство проданных в России электромобилей и подключаемых гибридов произведено в Китае.

Mobility Global ожидает, что к 2030 году электромобили будут составлять более 30% мирового производства автомобилей. По прогнозу компании, тогда они обойдут по объему выпуска как гибриды, так и автомобили только с двигателями внутреннего сгорания.