Падение импорта нефти в Китай вызвано прежде всего переходом на электромобили, война на Ближнем Востоке — дополнительный фактор — эксперт

Импорт нефти в Китай в июне опустится до минимума с октября 2016 года, сообщал Bloomberg ранее. По предварительным данным аналитической компании Kpler, морские поставки в среднем составят около 6,4 млн баррелей в сутки — на 8% меньше, чем в мае. Похожую динамику фиксирует и сервис отслеживания танкеров Vortexa. С начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля Китай сократил закупки нефти примерно на 4 млн баррелей в сутки по сравнению с обычным уровнем, что помогло удержать мировые цены ниже $100 за баррель.

Перемирие между Вашингтоном и Тегераном, достигнутое 14 июня, позволило частично восстановить судоходство через Ормузский пролив, и теперь рынок ждет, когда восстановится китайский спрос на нефть. До этого Пекин компенсировал дефицит предложения за счет сокращения экспорта нефтепродуктов, снижения переработки на НПЗ и расходования коммерческих запасов. По оценкам аналитиков, слабость экономики и переход на электромобили могут удерживать спрос на нефть сниженным еще несколько месяцев.

Эмма Ли, ведущий аналитик по рынку Китая в Vortexa, рассказала в беседе с The Insider, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке в китайской экономике происходит структурный сдвиг в потреблении автомобильного топлива: