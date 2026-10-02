Осужденному на 24,5 года за «вербовку заключенных в ВСУ» предложили вербовать сокамерников в российскую армию за допуск в спортзал

Сотрудник московского СИЗО-4 «Медведь» предложил россиянину Никите Афанасьеву, осужденному на 24,5 года по обвинению в вербовке заключенных в ВСУ, самому вербовать сокамерников в российскую армию в обмен на возможность посещать спортзал. Об этом сообщает «Вот Так» со ссылкой на письмо Афанасьева.

По словам Афанасьева, на прошлой неделе его вызвал оперативный сотрудник СИЗО. Во время разговора заключенный попросил разрешить ему посещать спортзал. В ответ сотрудник, как утверждает Афанасьев, сказал: «Завербуй мне трех [сокамерников] на СВО и будет тебе спортзал». Афанасьев отказался, после чего допуск в спортзал ему не дали.

В письме Афанасьев также утверждает, что вербовкой сокамерников занимаются и «блатные» — заключенные, имеющие власть в неформальной тюремной иерархии. По его словам, администрация предоставляет им за это привилегии, однако какие именно, он не уточнил.

Основательница фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова в комментарии The Insider рассказала, что ей также известны случаи, когда тюремщики используют самих заключенных для вербовки на войну арестантов.

По словам Афанасьева, в СИЗО-4 также пытаются вербовать подследственных и осужденных по статьям о терроризме и государственной измене. Действующий закон «О воинской обязанности и военной службе» не позволяет заключать военные контракты с обвиняемыми или осужденными по таким статьям. Это ограничение действует и в период мобилизации, когда для обвиняемых и осужденных по многим другим преступлениям сделано исключение.

Афанасьев пишет, что слышал, как вербовщики подходят к камерам и предлагают заключенным отправиться на войну. По его словам, он спросил одного из них — майора российской армии, — когда на войну начнут брать обвиняемых и осужденных по статьям о терроризме и госизмене. Тот, как утверждает Афанасьев, ответил, что вербовщикам об этом не сообщают, однако «отдельные случаи есть». Афанасьев также рассказал, что один из его бывших сокамерников, попавший в СИЗО с войны, утверждал, что служил вместе с несколькими осужденными за государственную измену.

Никита Афанасьев — первый россиянин, осужденный за военную службу на стороне Украины. В 2014 году он уехал из Забайкальского края в Украину и вступил в батальон «Святая Мария», а позднее оказался в «Правом секторе». После возвращения в Россию его задержали в декабре 2015 года. В 2017 году Афанасьева приговорили к 12 годам колонии, позднее срок сократили до 9 лет.

Он должен был выйти на свободу в декабре 2025 года, однако против него возбудили новое уголовное дело. Афанасьева обвинили в том, что во время заключения он вербовал других осужденных для участия в боевых действиях на стороне Украины. 2 февраля 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы, а позднее апелляция сократила срок до 24 лет и 6 месяцев.

«Мемориал» включил Афанасьева в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона.