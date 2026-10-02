РСПП выступил против налога на сверхдоход для горнодобывающих компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) возражает против налога на сверхдоход (НСД), который Минфин хочет взимать с горнодобывающих компаний в 2027–2029 годах. Свою позицию объединение изложило в письме министру финансов Антону Силуанову, сообщает «Коммерсантъ». По расчетам ведомства, новый сбор принесет бюджету 683 млрд рублей.

Главная претензия РСПП — обратная сила налога. Базу на 2027 год предлагается считать по тому, насколько цены на добытое сырье в уже завершившемся 2026 году превысили уровень базового 2025-го. Компании не могли заранее учесть такие платежи, что, по мнению союза, противоречит основам налогообложения. Кроме того, в ходе налоговой реформы 2024–2025 годов власти обещали сохранять фискальную стабильность до 2030 года и отказаться от временных точечных изъятий. Собеседник «Коммерсанта» в одной из крупных компаний сказал:

«Такой подход не позволяет планировать производство и инвестиционный цикл».

Критикуют в союзе и сам механизм. НСД рассчитывается не от прибыли, а от отклонения цен и расчетной выручки, поэтому, по оценке авторов письма, похож на оборотный налог, от которых правительство официально отказалось. В РСПП отмечают, что за пять лет отрасль уже не раз сталкивалась с дополнительными изъятиями, а новая мера подорвет доверие инвесторов к предсказуемости налоговой системы.

Вместо НСД объединение предлагает бороться с дефицитом через возврат к сбалансированным процентным ставкам и реальному курсу рубля. Если без роста нагрузки не обойтись, РСПП считает правильным временно поднять налог на прибыль для всех на 0,5–1 п.п., что даст казне 0,5–1 трлн рублей. Сходную позицию высказали в «Норникеле», который, по подсчетам Минфина, заплатит по новому налогу больше остальных — 171 млрд рублей за три года.

Еще в апреле Bloomberg сообщало, что Минфин рассматривает новый налог на сверхприбыль для ряда сырьевых компаний и банков, чтобы покрыть военные расходы на фоне растущего дефицита бюджета. Глава РСПП Александр Шохин тогда заявил, что бизнес предпочитает системный механизм такого налога «добровольным» взносам в казну.