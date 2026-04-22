Минфин России собирается ввести новый налог на сверхприбыль для сырьевых компаний и банков — Bloomberg

Российское Министерство финансов рассматривает введение нового налога на сверхприбыль для ряда сырьевых компаний и банков в попытках найти источники финансирования военных расходов на фоне растущего дефицита бюджета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Среди потенциальных плательщиков налога — крупнейший российский золотодобытчик «Полюс», горнодобывающий концерн «Норникель», а также ряд непубличных банков. Окончательного решения о введении этой меры еще нет — детальное обсуждение, по данным источников Bloomberg, скорее всего, начнется во второй половине года в рамках нового бюджетного цикла.

Как отмечается, поводом для возвращения к теме сверхприбыли стала, в частности, закрытая встреча Путина с группой миллиардеров в марте, на которой один из участников предложил внести крупную сумму в казну. Издание The Bell тогда сообщало, что Сулейман Керимов, чья семья владеет долей в «Полюсе», предложил перечислить в бюджет 100 млрд рублей ($1,3 млрд). Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин впоследствии заявил, что бизнес предпочитает системный механизм налога на сверхприбыль добровольным взносам.

Bloomberg напоминает, что такой механизм уже применялся в 2023 году — тогда Москва ввела разовый 10-процентный сбор со сверхприбыли крупных компаний (за исключением нефтегазового и угольного секторов) и бюджет получил около 318,8 млрд рублей. Теперь Минфин ориентируется на дефицит около 1,6% ВВП по итогам года после разрыва в 2,6% в 2025 году. Российская экономика при этом, судя по всему, ушла в минус — по данным агентства, ВВП, вероятно, сократился в первом квартале после падения производства почти на 2% в январе–феврале, что стало первым квартальным спадом с начала 2023 года.

Ранее The Insider писал о проблемах крупнейших российских компаний — «Норникель» и «Русал» отказались от выплаты дивидендов из-за потери рынков сбыта и роста издержек.