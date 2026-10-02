Япония ввела санкции против 33 компаний из России и 9 физических лиц. Под ограничения попало руководство «Ростеха»

Правительство Японии 2 октября расширило санкционные списки в отношении России из-за продолжающейся войны против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении МИД, Минфина и Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Под ограничения попали 33 российские компании, 9 физлиц и 35 судов «теневого флота». Кроме того, в санкционном перечне оказались одна турецкая и три эмиратских компании.

Физические лица, попавшие под санкции: гендиректор ВНИИР «Прогресс» Владислав Костин, гендиректор «ТСК Вектор» Артём Ямщиков, замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, гендиректор и замдиректора компании «ТРОС» Игорь Хоменко и Сергей Ушко, основатель компании «Лобаев» Владислав Лобаев, гендиректор АО «Воскресенский агрегатный завод» Александр Сычугов, а также владелец ООО «ЦСТ» Александр Захаров.

В список подсанкционных компаний среди прочих попали «Туламашзавод», «Мотовилихинские заводы», Коломенский завод, «Военторг», Уралдронзавод, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, ВНИИР «Прогресс», НПО «Орион», КБ «Око», завод «Искра», «ТСК Вектор», предприятия «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери», а также криптобиржа Garantex.

Кроме того, введены санкции в отношении турецкой компании Solid Tarim Inovasyon Inc, а также трех фирм из ОАЭ: Amegino FZE, Auto Parts East FZCO и Moto Export DWC LLC. Обозначенная турецкая фирма еще в 2024 году попала под американские санкции за поставки в Россию электроники и электрооборудования в обход ограничений. Две из трех эмиратских компаний, внесенных в японский санкционный лист, — Auto Parts East FZCO и Moto Export DWC LLC — в том же году оказались под ограничениями США.

Помимо этого, под санкции попали 35 судов «теневого флота».