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Санкции против российской системы платежей A7 было легче провести по «иранской» линии ради одобрения Белого дома — экс-посол США Фрид

The Insider
Фото: REUTERS/Olesya Astakhova

Фото: REUTERS/Olesya Astakhova

Минфин США признал накануне платежную сеть A7 Илана Шора транснациональной преступной организацией. Решение было принято в рамках направленной против Ирана операции Economic Outcast. По данным ведомства, через субагентов A7 обходили санкции Центробанк Ирана, КСИР и поддерживаемые Тегераном группировки, а также российские структуры.

Сама A7 утверждала, что на январь 2026 года провела операций более чем на 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) — около 13% внешнеторговых расчетов России за 2025 год. Против структур сети США, ЕС и Великобритания ввели санкции еще в 2025 году.

Экс-посол США в Польше, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента и сотрудник Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал The Insider, почему новые ограничения ввели по иранской линии и смогут ли они остановить A7:

«США, ЕС и Великобритания ввели санкции против криптовалютной сети A7, занимающейся отмыванием денег, еще в 2025 году. Новые санкции, объявленные США 1 октября, дополняют прежние, как и британские санкции, введенные в сентябре 2026 года. Любопытно, что последние ограничения США объявили, опираясь на полномочия, связанные с Ираном (операция Economic Outcast), а не с Россией. Хорошо, что администрация Трампа признает, что Иран и Россия поддерживают друг друга. Но, возможно, одобрение Белого дома для этого шага было проще получить, используя иранские, а не российские санкционные полномочия, и если это так, это не обнадеживает.

В целом санкции против сетей по обходу ограничений редко срабатывают полностью. Хорошая новость в том, что этого и не требуется. Им достаточно быть настолько эффективными, чтобы подорвать и ослабить сеть. Разумеется, на смену A7 попытаются прийти новые сети по обходу санкций. Против них тоже можно вводить ограничения. Это игра в кошки-мышки, но ее стоит продолжать, ведь каждый элемент давления бьет по российской военной машине».

Эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых отметил в комментарии The Insider, что признание A7 транснациональной преступной организацией дает американским властям широкие возможности для борьбы с ней:

«С учетом того, что США объявили об использовании дополнительных рычагов экономического давления на Иран, можно предположить, что санкционные власти будут очень внимательно следить за сетью A7, в том числе если она будет пытаться переродиться в другом виде. Признание сети транснациональной преступной организацией дает правительству США дополнительные возможности давления не только на саму сеть, но и на третьих лиц, которые ей помогают. Насколько в итоге это будет эффективно, станет ясно только со временем».

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Публикация:«Санкции против российской системы платежей A7 было легче провести по «иранской» линии ради одобрения Белого дома — экс-посол США Фрид»

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