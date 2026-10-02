Сотрудниц «Пятерочки» уволили после ролика о росте цен после выборов

Двух сотрудниц «Пятерочки» в Краснодарском крае Светлану Ижиленко и Алису Куняшову уволили после публикации ролика, в котором они показали рост цен на продукты после выборов в Госдуму. Об этом рассказала Ижиленко. На ее видео обратило внимание издание «7×7».

Ролик был опубликован 21 сентября — на следующий день после завершения голосования. В нем сотрудницы показывают новые ценники в магазине и говорят, что ряд продуктов подорожал на 20–30 рублей. Видео разошлось по соцсетям и набрало 5,4 млн просмотров.

1 октября Ижиленко сообщила, что после публикации видео ее и Куняшову уволили. По словам девушки, причиной стал именно ролик. Ижиленко была уволена по пункту 1 статьи 77 Трудового кодекса — по соглашению сторон.

«Компания так испугалась, что девчонка-блогер может разрушить репутацию компании. Как будто я эти ценники поменяла. <...> Вы понимаете всю абсурдность ситуации? Уволить двух девочек с работы из-за фразы „Выборы закончились — цены выросли“», — сказала Ижиленко.

Она также рассказала, что квас, который в первом ролике подорожал примерно на 50 рублей, уже на следующий день после публикации снова продавался по прежней цене — около 150 рублей.

Ижиленко призвала подписчиков писать в социальных сетях «Пятерочки» и требовать вернуть их с Куняшовой на работу. Под последним постом торговой сети появились сотни комментариев об увольнении сотрудниц, наиболее популярные из них посвящены этой истории. По словам Ижиленко, представители «Пятерочки» с ней после увольнения не связывались.

После выборов в России выросли не только цены на отдельные продукты. С 1 октября начинается второй за 2026 год этап повышения платы за коммунальные услуги. В январе она уже была проиндексирована на 1,7%, а теперь размер повышения различается в зависимости от региона.

Краснодарский край оказался в числе шести регионов, для которых правительство за несколько дней до новой индексации дополнительно увеличило допустимый рост платы. Распоряжение от 24 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин — через четыре дня после завершения выборов. Для Краснодарского края установленный ранее индекс повысили с 9,6 до 13,7%. В Кузбассе его увеличили с 12 до 19,8%, в Марий Эл — с 9,4 до 14,9%, в Якутии — с 15 до 18,9%, в Бурятии — с 8,9 до 12,3%, в Волгоградской области — с 9,4 до 11,2%.

Индекс не означает, что каждая квитанция автоматически вырастет на эту величину: он определяет допустимое изменение совокупной платы за коммунальные услуги в среднем по региону, а конкретная сумма зависит от муниципалитета, набора услуг и установленных тарифов.