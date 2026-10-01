Северокорейцы не хотят платить за приложение газеты «Нодон синмун», но покупают бумажную версию для туалета — Daily NK

Главную газету КНДР «Нодон синмун» теперь можно читать в платном приложении для смартфонов, однако желающих тратить на это деньги почти нет. Об этом Daily NK рассказал источник в стране. При этом, по его словам, некоторые жители всё же покупают печатную версию, потому что им нужна сама бумага.

«Нодон синмун» — официальный орган Трудовой партии Кореи и главный рупор пропаганды режима. Когда-то газету разносили по всем домам через квартальные комитеты. После голода 1990-х, известного как «Трудный поход», из-за нехватки бумаги тираж сократился. К 2000-м газета доставалась в основном руководящим кадрам госучреждений и предприятий, а простые северокорейцы получать ее перестали.

Приложение под названием «Служба чтения „Нодон синмун“» предлагает два уровня подписки. Первый позволяет читать газету и искать статьи на ее сайте. Он стоит 500 северокорейских вон в месяц, но оплачивать его нужно сразу за полгода или год, то есть 3000 или 6000 вон. Второй уровень добавляет материалы на иностранных языках об экономике, науке и технике и обходится вчетверо дороже — 12 тысяч вон за полгода и 24 тысячи за год. Источник сказал:

«Раз за это надо платить, почти никто не читает „Нодон синмун“ на смартфоне. Скорее уж кто-то заплатит за бумажную газету, потому что нужна сама бумага».

Страницы с изображениями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына при этом нужно откладывать и сдавать, поскольку порча портретов вождей считается в КНДР серьезным политическим преступлением. Остальные листы, по словам источника, идут на самокрутки, обои и туалетную бумагу.

Ранее Daily NK сообщало, что кабинет министров КНДР перед национальными праздниками запретил самовольный забой скота и потребовал от хозяйств учитывать молоко, масло и сыр с точностью до грамма.