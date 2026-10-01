Трамп отказался исключить сценарий сноса Кеннеди-центра, на который суд не дает поставить его имя

Президент США Дональд Трамп отказался исключить снос Кеннеди-центра в Вашингтоне. Здание закрылось в сентябре на фоне судебного спора о том, может ли Трамп добавить на фасад свое имя. В интервью журналу Time президент сказал: «Я ни от чего не зарекаюсь. Посмотрим, чем всё закончится в суде».

Трамп и его союзники настаивают, что здание небезопасно и его нужно закрыть на двухлетнюю реконструкцию стоимостью $250 млн. Однако сам президент ранее заявлял, что не позволит начать ремонт, пока на здании не появится его имя. В разговоре с Time он назвал центр строением в «ужасном состоянии», спасти которое способен только он сам.

Трамп также сравнил Кеннеди-центр с Белым домом, восточное крыло которого он снес в прошлом году ради строительства бального зала площадью 90 тысяч квадратных футов. Этот зал, по версии президента, якобы необходим для нужд национальной безопасности. По словам Трампа, когда он взял центр под контроль, здание находилось в крайне плохом состоянии, а стальные конструкции проржавели и сгнили. Белый дом, напомнил президент, он уже «привел в порядок». Глава Кеннеди-центра, в свою очередь, заявил в суде, что здание сносить не будут.

Судья округа Колумбия Кристофер Купер запретил сносить главное здание центра без уведомления суда 18 сентября. Решение появилось через несколько часов после того, как в сети разошлись фото Трампа на борту президентского самолета Air Force One с плакатом «Кеннеди-центр снесен». В конце августа Минюст США допускал в суде, что центр придется снести, если Трампу не разрешат заняться его ремонтом, обязательным условием для которого является размещение его имени на фасаде здания.