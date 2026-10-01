«Азербайджан отпустил экономиста Ибадоглу по соглашению с США и ФРГ, но в качестве заложника остался его осужденный брат» — правозащитник

Власти Азербайджана отпустили за границу экономиста Губада Ибадоглу, который был арестован в июне 2023 года. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на адвоката Зибейду Садыхову, ему разрешили уехать в Германию на лечение. Обвинения с ученого, который в прошлом был известен как критик режима Ильхама Алиева и борец с коррупцией, не сняты.

«Губад Ибадоглу обязался не уклоняться от следствия. Он уже вылетел в Германию для проведения срочной операции. Окончательного решения по самому уголовному делу пока нет, следствие продолжается. Мы надеемся, что в ближайшее время оно будет прекращено»,

— сказала адвокат.

Как рассказал The Insider руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии, бывший азербайджанский политзаключенный Ариф Юнусов, Ибадоглу отпустили при участии США и Германии, однако в Азербайджане в качестве заложника остается его брат, который был недавно осужден судом:

«Это далеко не первый случай [освобождения политзаключенных в Азербайджане]. Моя супруга и я были арестованы в 2014 году, когда цены на нефть были высокие. Он [Алиев] тогда ругался с Западом и изображал из себя крутого. В 2015 году цены упали, США оказались нужны, давление усилилось, и нас с супругой выпустили, а затем и другую большую группу политзаключенных. Если говорить о нынешних событиях, то ситуация была такая: после прихода к власти Дональда Трампа борцам за демократию стало хуже, поскольку Трамп и его администрация не интересовались демократией. Более того, было дано указание всем посольствам США во всех странах мира не вмешиваться во внутренние дела и не поднимать вопросы о политзаключенных, если это не затрагивает интересы США. Ильхам Алиев мгновенно этим воспользовался, и пошли аресты. В прошлом году арестовали лидера единственной оппозиционной партии „Народный фронт“ Али Керимли. Многих тогда арестовали. По состоянию на 15 мая в списке азербайджанских политзаключенных было 328 человек. Это те, по которым у нас есть вся информация: кто, когда арестован, по какой статье, какой суд рассматривает дело. Есть еще второй список, где информация отрывочная. Я бы оценил число политзаключенных в 400–450 человек. Во второй половине этого года ситуация в США стала меняться. До этого они как-то молчали, только европейцы поднимали вопросы о демократии, но и они больше заняты Украиной. И где-то с июля ситуация вдруг стала меняться. В Сенате было обсуждение ситуации в Азербайджане. К нам обращались за списком тех [политзаключенных], кого надо посетить. Речь шла о том, что Сенат создаст комиссию, которая приедет в Азербайджан и оценит состояние здоровья арестованных, и первым в списке был Губад Ибадоглу. Республиканцы были против, поэтому все это отложили на осень. Наши власти были в курсе происходящего, поэтому решили пойти по пути Лукашенко и подключили к этому Германию. И вот сегодня мы знаем, что Ибадоглу был отпущен. Правда, его брату вынесли приговор. По сути дела, он стал заложником на случай, если Губад Ибадоглу будет плохо себя вести. Это вот такое ноу-хау наших властей. Сейчас наши власти ведут переговоры по другим политзаключенным из того же списка. Поэтому мы ждем освобождения других, причем в большем количестве».

Корреспондент «Радио Свобода» Алекс Руфоглу сообщил в своем Twitter, что канцлер Германии Фридрих Мерц «заключил сделку, благодаря которой был освобожден азербайджанский борец с коррупцией Губад Ибадоглу». По словам журналиста, ему рассказали об этом два источника, знакомых с ситуацией. Об условиях сделки Руфоглу ничего не сообщил.

Не далее как 23 сентября Алиев помиловал французского гражданина Мартена Райана, приговоренного в Азербайджане к 10 годам по обвинению в шпионаже. По данным Financial Times, его отпустили в обмен на то, что Париж по просьбе Баку добился отмены европейских санкций в отношении узбекско-российского олигарха Алишера Усманова. Имя Усманова действительно вычеркнули из санкционного списке за день до освобождения Райана.

В июле 2026 года Алиев ездил в Берлин, где они с Мерцем подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. Алиев тогда упомянул, что Азербайджан «теперь экспортирует газ также в Германию и Австрию».

Дело Ибадоглу

Губад Ибадоглу много лет жил за границей и работал в западных университетах, но периодически приезжал в Азербайджан. В июле 2023 года во время очередного визита он был задержан по обвинению в изготовлении, приобретении или продаже поддельных денег или ценных бумаг. Арест Ибадоглу связывали с его участием в создании в Лондоне фонда для помощи в оплате образования для молодежи из Азербайджана. Экономист предлагал финансировать фонд из средств, конфискованных в Великобритании у коррумпированных представителей азербайджанской элиты. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Юнусов полагает, что главной причиной преследования Ибадоглу было то, что он говорил о коррупции семьи Алиевых: