Европейская конфедерация волейбола допустила взрослые сборные России к турнирам впервые с 2022 года

Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила мужскую и женскую сборные России к соревнованиям под своей эгидой, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Решение распространяется на классический и пляжный волейбол. Оно было принято на Генеральной ассамблее CEV, которая состоялась 24 сентября в Милане. Отдельного сообщения о возвращении взрослых российских сборных на сайте CEV к моменту публикации новости нет, поэтому условия допуска, в частности возможность использования российского флага и гимна, пока неясны.

CEV отстранила российские и белорусские сборные, клубы, официальных лиц, а также спортсменов в пляжном и снежном волейболе 1 марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Запрет действовал «до дальнейшего уведомления». Взрослые сборные РФ не участвовали в европейских соревнованиях более четырех с половиной лет и пропустили чемпионаты Европы 2023 и 2026 годов.

Возвращение России происходило поэтапно. В марте CEV допустила российские юношеские и молодежные сборные к европейским соревнованиям с национальными флагом и гимном. The Insider тогда писал, что решение последовало за рекомендациями Международного олимпийского комитета и Международной федерации волейбола. В июле ограничения для взрослых спортсменов сняла и Международная федерация волейбола (FIVB).

В августе FIVB подтвердила, что мужская и женская сборные России сыграют в Лиге наций 2027 года. Ради их возвращения число участников турнира на один сезон увеличат с 18 до 19 команд. Россия при этом добровольно отказалась от участия в мужском Кубке мира 2027 года, а вопрос об участии женской сборной в Кубке мира еще обсуждается.

Решение CEV открывает России и путь к следующему чемпионату Европы. По действующим правилам отбора на EuroVolley-2028 команды, выступающие в Лиге наций, не участвуют в Европейской лиге. Поскольку обе российские сборные уже включены в VNL-2027, попасть на чемпионат Европы они смогут, в частности, через европейский рейтинг, который CEV сформирует после завершения Лиги наций и Европейской лиги в 2027 году.