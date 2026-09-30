Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.43

EUR

96.06

OIL

103.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2247

 

 

 

 

 

Новости

«Китай хорошо справляется с производством все большего количества товаров, но гораздо хуже — с созданием спроса на них» — китаист

The Insider
Фото: Depositphotos

Фото: Depositphotos

Народный банк Китая 29 сентября снизил ставку по программе обеспеченного дополнительного кредитования (PSL), через которую госбанки развития получают дешевое финансирование, на 0,25 п.п. — до 1,5% годовых. Регулятор также увеличил лимит рефинансирования технологических инноваций на 200 млрд юаней (около $30 млрд) — до 1,4 трлн юаней ($208 млрд). Минфин КНР с октября вводит субсидии на проценты по ипотеке для покупателей первого жилья.

Как писало Associated Press, это одни из самых крупных мер поддержки экономики за год — до конца года властям нужно выйти на целевой показатель роста ВВП в 4,5–5%. Во втором квартале рост замедлился до 4,3% — минимума более чем за три года, в то время как цены на жилье упали примерно на 20% и больше по сравнению с 2021 годом.

Китаист Алексей Чигадаев в комментарии The Insider отметил, что меры поддержки связаны не только с планом по ВВП, за ними стоит более глубокая проблема китайской экономики — разрыв между сильным производством и слабым внутренним спросом:

«Я не думаю, что текущие меры поддержки китайской экономики связаны исключительно с желанием показать заветную цифру роста ВВП. Хотя политическое значение показателя, безусловно, существует: на 2026 год Пекин установил диапазон роста 4,5-5%, и его нужно достичь.

Гораздо более важная проблема — сохраняющийся разрыв между производством и внутренним спросом. Китайская промышленность и экспорт чувствуют себя относительно хорошо — особенно высокотехнологичные отрасли, электроника и автомобили. При этом потребление растет медленно, инвестиции сокращаются, а кризис недвижимости давит на благосостояние и уверенность домохозяйств. Китай хорошо справляется с производством всё большего количества товаров, но гораздо хуже — с созданием спроса на них.

Очевидным решением могло бы стать увеличение доходов, пенсий и социальных выплат. Это позволило бы людям меньше откладывать на старость, лечение и образование и больше потреблять. Пекин движется в этом направлении, но значительно осторожнее, чем в поддержке производства и инвестиций. Настоящий переход к экономике потребления потребовал бы перераспределения ресурсов в пользу домохозяйств, тогда как нынешняя модель по-прежнему делает приоритетом промышленность, инфраструктуру и технологии. Возможности для социальных расходов ограничивает и высокая задолженность местных властей, которые одновременно потеряли значительную часть доходов из-за кризиса недвижимости.

ИИ занимает здесь важное место, но я бы не рассматривал его как панацею. Китайская стратегия делает акцент именно на внедрении — максимально быстро встроить ИИ в промышленность, логистику, энергетику, транспорт и робототехнику. На фоне старения населения и сокращения рабочей силы это рациональная ставка на рост производительности. Но она сама по себе не решает главную проблему — недостаточный внутренний спрос.

Внутри Китая также идет дискуссия, потому что если ИИ повышает производительность — то есть позволяет производить больше и дешевле — то проблему спроса это никак не решает, а даже ухудшает. Поэтому один из советников Народного банка Китая Хуан Ипин недавно прямо предупредил, что массовое внедрение ИИ способно даже усилить существующий дисбаланс между сильным предложением и слабым спросом».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:««Китай хорошо справляется с производством все большего количества товаров, но гораздо хуже — с созданием спроса на них» — китаист»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте