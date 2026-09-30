«Китай хорошо справляется с производством все большего количества товаров, но гораздо хуже — с созданием спроса на них» — китаист

Народный банк Китая 29 сентября снизил ставку по программе обеспеченного дополнительного кредитования (PSL), через которую госбанки развития получают дешевое финансирование, на 0,25 п.п. — до 1,5% годовых. Регулятор также увеличил лимит рефинансирования технологических инноваций на 200 млрд юаней (около $30 млрд) — до 1,4 трлн юаней ($208 млрд). Минфин КНР с октября вводит субсидии на проценты по ипотеке для покупателей первого жилья.

Как писало Associated Press, это одни из самых крупных мер поддержки экономики за год — до конца года властям нужно выйти на целевой показатель роста ВВП в 4,5–5%. Во втором квартале рост замедлился до 4,3% — минимума более чем за три года, в то время как цены на жилье упали примерно на 20% и больше по сравнению с 2021 годом.

Китаист Алексей Чигадаев в комментарии The Insider отметил, что меры поддержки связаны не только с планом по ВВП, за ними стоит более глубокая проблема китайской экономики — разрыв между сильным производством и слабым внутренним спросом: