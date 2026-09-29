Китай снизил ставки для госбанков и ввел ипотечные субсидии, чтобы выполнить план по росту экономики

Народный банк Китая во вторник снизил ставку по программе обеспеченного дополнительного кредитования (PSL) на 0,25 п.п. — до 1,5% годовых. Одновременно Минфин КНР объявил о субсидиях на проценты по ипотеке для покупателей первого жилья. Как пишет Associated Press, это одни из самых крупных мер поддержки экономики за год — до конца года властям нужно выйти на целевой показатель роста ВВП.

PSL — это дешевое финансирование, которое Центробанк КНР выдает крупнейшим государственным банкам развития для поддержки госпроектов. Кроме того, регулятор увеличил лимит рефинансирования технологических инноваций на 200 млрд юаней (около $30 млрд) — до 1,4 трлн юаней ($208 млрд).

С октября покупатели своего первого жилья смогут получать субсидию в размере 1 процентного пункта годовых от суммы основного долга по ипотеке на срок до пяти лет. Льгота распространяется на квартиры площадью до 120 м² и стоимостью до 1,5 млн юаней ($224 тысячи). Старший экономист французского банка Natixis Гэри Нг сказал AP, что эти меры призваны поддержать спрос на жилье в городах низших уровней, которые по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями.

Власти Китая рассчитывают на рост экономики по итогам 2026 года на 4,5–5% после 5% годом ранее. Тем временем во втором квартале рост замедлился до 4,3% — минимума более чем за три года. Отмечается, что рынок недвижимости находится под давлением уже на протяжении нескольких лет после того, как власти начали бороться с чрезмерными заимствованиями в отрасли, а цены на жилье упали примерно на 20% и больше по сравнению с 2021 годом. Накануне Госсовет КНР обсуждал повышение эффективности макроэкономической политики.

26 сентября МИД КНР сообщил, что Пекин и Вашингтон договорились о взаимном снижении пошлин на $30 млрд и начале диалога по искусственному интеллекту. Договоренности вошли в «консенсус из восьми пунктов», достигнутый во время визита Си Цзиньпина в Вашингтон. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговое перемирие, истекающее 10 ноября, продлят до 10 января.