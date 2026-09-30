Минпросвещения РФ будет выдавать удостоверение учителя и введет положение о статусе педагога

Министерство просвещения России готовится ввести удостоверение учителя. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая в национальном центре «Россия» на открытии форумов классных руководителей и директоров школ. По словам министра, ведомство уже разработало три законопроекта и проект правительственного постановления, которые касаются подтверждения статуса педагога.

Параллельно министерство вместе с учителями разрабатывает положение о статусе учителя. Документ вынесут на общественное обсуждение. Кравцов отметил, что раньше такого положения в стране не было. В июле Минпросвещения сообщало, что в правительство было направлено поручение утвердить единый образец удостоверения, а также доработать требования к рабочему времени и учебной нагрузке педагогов.

Форумы приурочены ко Дню учителя, который в России отмечают 5 октября. Перед их участниками также выступил Владимир Путин. Как будет выглядеть удостоверение, в каком порядке его будут выдавать и какие возможности оно даст педагогам, Кравцов не уточнил.

Поручение правительству содержится в указе «О дополнительных мерах поддержки учителей», который Путин подписал 20 июля. Документ закрепил особый статус учителя, а удостоверение должно этот статус подтверждать. На утверждение образца и порядка выдачи, а также на пересмотр требований к рабочему времени и нагрузке кабинету министров отвели шесть месяцев.

В апреле The Insider рассказывал, что Росстат в 2026 году перестал публиковать данные о выполнении «майских указов» 2012 года, которые требовали довести зарплаты учителей до средней по региону. В 2025 году школьные педагоги получали около 78 тысяч рублей в месяц при средней зарплате по стране в 100 тысяч рублей. Нагрузка на одного учителя к началу 2025/2026 учебного года выросла до 1,46 ставки.