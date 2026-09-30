Подозреваемый в подрыве «Северного потока» Владимир Журавлëв запросил политическое убежище в Хорватии

Украинец Владимир Журавлëв, арестованный в Хорватии по подозрению в участии в подрыве газопровода «Северный поток», запросил в стране политическое убежище. Об этом со ссылкой на его адвоката пишет «Суспільне».

По словам защитника, Журавлëв обосновал свою просьбу тем, что в Германии, куда его могут экстрадировать, его не ожидает справедливый суд. Адвокат при этом отмечает, что просьба об убежище не останавливает процесс экстрадиции автоматически.

На прошлой неделе суд в хорватском городе Пула разрешил экстрадировать Журавлëва в Германию, как того требовали немецкие власти. Окончательное решение о выдаче должен принять Высший уголовный суд страны: сторона защиты планировала обжаловать первое решение, назвав его «предвзятым и политически мотивированным».

Журавлёва задержали в Хорватии в августе этого года. Ранее его уже задерживали в Польше, однако польский суд отказался удовлетворить запрос Германии на выдачу мужчины, и его отпустили.

По данным СМИ, в Хорватию Журавлёв прилетел, чтобы в качестве консультанта поучаствовать в съемках художественного фильма «Остров Змеиный», который и рассказывает о подрыве газопровода.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате повреждения получили три из четырех труб газопроводной сети. В рамках расследования, начатого в Германии, был арестован предполагаемый лидер группы, устроившей взрывы, — тоже гражданин Украины. Сергей Кузнецов был задержан в Италии и экстрадирован в Германию в ноябре 2025 года.