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Суд в Хорватии разрешил экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северного потока» — СМИ

The Insider
Фото: Владимир Журавлев на суде в Польше, октябрь 2025 / Reuters

Фото: Владимир Журавлев на суде в Польше, октябрь 2025 / Reuters

Суд в хорватском городе Пула разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого подозревают в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом со ссылкой на решение суда пишут украинское «Суспільне» и хорватское издание Večernji list.

Как уточняет «Суспільне», решение одобрить экстрадицию  было принято еще 18 сентября. В письменном виде об этом сообщили лишь накануне, 23 сентября. 

Стороны могут подать апелляционную жалобу на это решение в течение еще трех дней. После этого окончательное решение об экстрадиции Журавлёва в Германию примет Высший уголовный суд страны. Адвокат задержанного считает решение «предвзятым и политически мотивированным». Защита, по его словам, намерена обжаловать грозящую мужчине экстрадицию. 

Журавлёва задержали в Хорватии в августе этого года. Ранее его уже задерживали в Польше, однако польский суд отказался удовлетворить запрос Германии на выдачу мужчины и его отпустили. По данным СМИ, в Хорватию Журавлёв прилетел, чтобы в качестве консультанта поучаствовать в съемках художественного фильма «Остров Змеиный», который и рассказывает о подрыве газопровода. 

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате повреждения получили три из четырех труб газопроводной сети. В рамках расследования, начатого в Германии, был арестован предполагаемый лидер группы, устроившей взрывы, — тоже гражданин Украины. Сергей Кузнецов был задержан в Италии и экстрадирован в Германию в ноябре 2025 года.

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Публикация:«Суд в Хорватии разрешил экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северного потока» — СМИ»

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