Суд в хорватском городе Пула разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого подозревают в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом со ссылкой на решение суда пишут украинское «Суспільне» и хорватское издание Večernji list.

Как уточняет «Суспільне», решение одобрить экстрадицию было принято еще 18 сентября. В письменном виде об этом сообщили лишь накануне, 23 сентября.

Стороны могут подать апелляционную жалобу на это решение в течение еще трех дней. После этого окончательное решение об экстрадиции Журавлёва в Германию примет Высший уголовный суд страны. Адвокат задержанного считает решение «предвзятым и политически мотивированным». Защита, по его словам, намерена обжаловать грозящую мужчине экстрадицию.

Журавлёва задержали в Хорватии в августе этого года. Ранее его уже задерживали в Польше, однако польский суд отказался удовлетворить запрос Германии на выдачу мужчины и его отпустили. По данным СМИ, в Хорватию Журавлёв прилетел, чтобы в качестве консультанта поучаствовать в съемках художественного фильма «Остров Змеиный», который и рассказывает о подрыве газопровода.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате повреждения получили три из четырех труб газопроводной сети. В рамках расследования, начатого в Германии, был арестован предполагаемый лидер группы, устроившей взрывы, — тоже гражданин Украины. Сергей Кузнецов был задержан в Италии и экстрадирован в Германию в ноябре 2025 года.