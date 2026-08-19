В Хорватии задержали украинца по делу о подрыве «Северного потока». Ранее его уже задерживала Польша, но отказалась выдать Германии

В Хорватии арестовали подозреваемого по делу о подрыве газопровода «Северный поток», сообщает немецкий телеканал ARD. По данным телеканала, арестованный, предположительно, был одним из водолазов, заложивших взрывные устройства на подводный трубопровод в Балтийском море.

ARD не называет имени подозреваемого, однако сообщает, что это тот же самый человек, которого арестовали по тому же делу в 2025 году в Польше. Тогда Германия обратилась с запросом на экстрадицию, однако польский суд отказался его удовлетворить. Теперь следователям удалось найти этого человека в Хорватии и Германия запросит его экстрадицию, отмечает канал.

Как сообщали польские СМИ, подозреваемого зовут Владимир Журавлëв, он гражданин Украины. После его задержания по запросу Германии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не в интересах польского государства выдавать Журавлëва. Политик пояснил, что проблема «Северного потока — 2» не в том, что его взорвали, а в том, что его построили на деньги европейских стран и это сыграло ключевую роль в зависимости Европы от российских энергоносителей.

В сентябре 2022 года в результате взрывов были повреждены газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» — три из четырех труб газопроводной сети. В рамках расследования, начатого в Германии, был арестован предполагаемый лидер группы, устроившей взрывы, тоже гражданин Украины. Суд над ним начнется в ближайшие недели в Гамбурге. Сергей Кузнецов был задержан в Италии и экстрадирован в Германию в ноябре 2025 года.