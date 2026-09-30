США официально объявили о завершении операции «Непоколебимая решимость» в Ираке

Соединенные Штаты и страны-союзники в среду, 30 сентября, объявили о завершении 12-летней операции «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve) в Ираке. Официальное заявление об этом появилось на сайте Пентагона.

Заявление последовало за выводом личного состава и техники коалиции с авиабазы Эрбиль. В пресс-релизе это называют «успешным завершением военной миссии по разгрому ИГИЛ»:

«Эта веха отражает успех 12-летней кампании по разгрому боевиков как организованной военной угрозы в Ираке и во всем регионе. Она также знаменует собой переход от коалиционной миссии военного времени к возглавляемым Ираком усилиям по обеспечению безопасности, поддерживаемым более нормальными двусторонними отношениями в сфере безопасности».

О том, что миссия будет завершена к 30 сентября, было объявлено летом этого года. Еще в 2024-м США и Ирак согласовали ее двухэтапное завершение. Первоначально военную миссию непосредственно в Ираке планировалось закончить к сентябрю 2025 года, однако использование территории страны для поддержки операций против ИГИЛ в Сирии предусматривалось до сентября 2026-го. В июле этого года Вашингтон и Багдад подтвердили 30 сентября как окончательную дату завершения Operation Inherent Resolve в Ираке.

Операция началась в августе 2014 года после захвата ИГИЛ значительных территорий Ирака и Сирии. США и их союзники (среди последних — Великобритания, Канада, Франция и другие) наносили авиаудары по позициям группировки и обучали иракские силы.

Территориальный «халифат» ИГИЛ в Ираке был ликвидирован к концу 2017 года, однако международная коалиция продолжила операции против оставшихся ячеек группировки. К весне этого года остававшиеся американские военнослужащие находились преимущественно в Иракском Курдистане.