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Новости

Ирак сообщил о передаче ему всех баз коалиции во главе с США перед завершением 12-летней миссии

The Insider
Патруль проходит через контрольно-пропускной пункт на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, 4 июля 2021 года. Фото: Christie R. Smith / Министерство обороны США

Патруль проходит через контрольно-пропускной пункт на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, 4 июля 2021 года. Фото: Christie R. Smith / Министерство обороны США

Международная коалиция во главе с США передала властям Ирака все использовавшиеся ею военные базы и штабы в стране. Об этом сообщил Al Jazeera глава иракской Службы информации безопасности генерал-лейтенант Саад Маан. По его словам, после 30 сентября в Ираке не останется боевых или учебных подразделений коалиции.

Маан утверждает, что иракские силы готовы самостоятельно обеспечивать безопасность страны. После завершения миссии отношения Ирака с государствами — участниками коалиции перейдут на двусторонний уровень.

Американская сторона передачу всех оставшихся объектов пока публично не подтверждала. При этом Пентагон в июле объявлял, что миссия Operation Inherent Resolve в Ираке должна завершиться к 30 сентября 2026 года. Глава Пентагона Пит Хегсет тогда говорил, что Вашингтон намерен полностью выполнить согласованный с Багдадом график.

Вывод проходил в несколько этапов. Еще в январе иракская комиссия сообщила, что советники коалиции покинули все базы и командные штабы в находящихся под контролем федерального правительства районах, включая авиабазу Айн-аль-Асад. После этого силы коалиции продолжали находиться на авиабазе в Эрбиле в Иракском Курдистане, откуда поддерживали операции против ИГИЛ в Сирии.

США и Ирак в сентябре 2024 года согласовали двухэтапное завершение миссии. Первоначально военную миссию непосредственно в Ираке планировалось закончить к сентябрю 2025 года, однако использование территории страны для поддержки операций против ИГИЛ в Сирии предусматривалось до сентября 2026-го. В июле этого года Вашингтон и Багдад подтвердили 30 сентября как окончательную дату завершения Operation Inherent Resolve в Ираке.

Операция началась в августе 2014 года после захвата ИГИЛ значительных территорий Ирака и Сирии. США и их союзники наносили авиаудары по позициям группировки и обучали иракские силы. Территориальный «халифат» ИГИЛ в Ираке был ликвидирован к концу 2017 года, однако международная коалиция продолжила операции против оставшихся ячеек группировки.

The Insider в апреле писал, что остававшиеся американские военнослужащие к тому моменту находились преимущественно в Иракском Курдистане, а Багдад добивался окончательного прекращения иностранного военного присутствия на фоне атак проиранских вооруженных группировок на американские объекты.

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Публикация:«Ирак сообщил о передаче ему всех баз коалиции во главе с США перед завершением 12-летней миссии»

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