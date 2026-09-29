В Германии и Австрии прошли обыски из-за поставок в Россию 59 автомобилей в обход санкций

В Германии и Австрии прошли обыски у двух предпринимателей, которых подозревают в поставках автомобилей в Россию в обход санкций Евросоюза. С осени 2022 года по конец 2024-го они, по версии следствия, отправили в Россию 53 легковых автомобиля и шесть седельных тягачей через третьи страны, сообщает Die Welt со ссылкой на прокуратуру Кайзерслаутерна.

Обыски прошли 8 сентября в жилых и коммерческих помещениях предпринимателей в немецкой земле Рейнланд-Пфальц — в городе Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе — и в Вене. В операции участвовали правоохранительные органы Германии, Австрии и Бельгии. По данным следствия, чтобы скрыть конечное направление экспорта, автомобили отправляли в Россию преимущественно через Беларусь, Кыргызстан и Грузию. Оба предпринимателя отказались давать показания.

Прокуратура добилась ареста имущества подозреваемых примерно на 7 млн евро — эту сумму следствие считает доходом от предполагаемых незаконных поставок. Во время обысков в Германии изъяли два дорогостоящих автомобиля, в Вене — 85 тысяч евро наличными. Еще 278 тысяч евро заблокировали на счетах в Германии, Австрии и Бельгии. У предпринимателя в Нойштадте также нашли три охотничьих ружья и боеприпасы.

Поставки автомобилей западных и японских брендов в Россию в обход санкций носят массовый характер. Как сообщало Reuters, только в 2025 году в России зарегистрировали почти 130 тысяч автомобилей марок из стран, присоединившихся к санкциям против Москвы. Почти половина этих машин была произведена в Китае, который стал одним из основных каналов «серого» импорта.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на российском рынке продали более 700 тысяч автомобилей таких брендов. В конце января 2026 года расследователи TriTrace Investigations также установили, что с марта 2022 года в Россию в обход санкций ЕС и Великобритании ввезли не менее 214 автомобилей премиальных марок на 5,9 млрд рублей.