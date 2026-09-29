Новый грузовой Airbus A350F впервые поднялся в воздух. Компания планирует потеснить Boeing на рынке грузоперевозок

Новый грузовой самолет Airbus A350F совершил первый испытательный полет во вторник, 29 сентября. Лайнер, с помощью которого европейский авиастроитель рассчитывает потеснить Boeing на рынке грузовых перевозок, взлетел с предприятия Airbus в Тулузе на юге Франции, сообщает Bloomberg.

Самолет специально покрасили в бежевый цвет и нанесли на фюзеляж оформление, напоминающее картонную посылку.

A350F построен на платформе A350-1000 — крупнейшего самолета в нынешней производственной линейке Airbus. В отличие от многих грузовых самолетов, переоборудованных из пассажирских лайнеров, эту модель изначально проектировали для перевозки грузов.

Главными конкурентами A350F станут грузовые Boeing 777 и 747, которые занимают значительную часть мирового рынка. Airbus уже получил более 100 заказов на новую модель. В частности, 20 самолетов заказал Atlas Air — один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков мира, ранее преимущественно использовавший самолеты Boeing.

Изначально Airbus планировал ввести A350F в эксплуатацию еще в 2025 году, однако из-за проблем в цепочках поставок сроки несколько раз переносились. Теперь первые коммерческие рейсы запланированы на вторую половину 2027 года.

Bloomberg отмечает, что спрос на грузовые авиаперевозки растет в том числе из-за геополитической нестабильности. Компании чаще используют авиацию, чтобы обходить опасные морские маршруты, включая Красное море и Ормузский пролив, где суда сталкиваются с задержками и риском повреждений.