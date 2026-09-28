Китай и США снизят пошлины на товары на $60 млрд в год

Китай и США договорились снизить пошлины на товары общей стоимостью около $60 млрд в год — по $30 млрд импорта с каждой стороны. В списки вошли американская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и медицинские изделия, а также китайская бытовая техника, игрушки и другие потребительские товары, сообщает Reuters. Договоренности стали одним из итогов встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, прошедшей на прошлой неделе в Вашингтоне.

По данным Министерства коммерции Китая, более 90% товаров, включенных в согласованные списки, освободят от дополнительных взаимных пошлин. Снижение тарифов вступит в силу после необходимых внутренних процедур в обеих странах.

Китай снизит пошлины, в частности, на кукурузу, пшеницу, сорго, мясо, молочные продукты, растительные масла, рыбу и морепродукты из США. В список также вошли древесина, косметика и медицинское оборудование. Соя в него не попала. США, в свою очередь, снизят пошлины на китайские кофеварки, тостеры и другую небольшую бытовую технику, посуду, постельное белье, игрушки, детские автокресла и праздничные украшения. Белый дом также подтверждает, что стоимость товаров, подпадающих под более благоприятный тарифный режим, составит примерно по $30 млрд с каждой стороны.

Помимо этого, Китай обязался импортировать из США не менее 10 млн тонн угля в год в 2027 и 2028 годах. По подсчетам Reuters, такой объем соответствует примерно 2% ежегодного китайского импорта угля. Нефть и сжиженный природный газ в договоренность не вошли.

Пекин и Вашингтон также продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года. Китайский Минторг заявил, что отсрочка должна дать сторонам время оценить выполнение предыдущих договоренностей и продолжить переговоры. Кроме того, страны создадут рабочую группу по сельскому хозяйству, которая должна впервые собраться до конца 2026 года.

Отдельно стороны договорились создать канал связи по инцидентам, связанным с искусственным интеллектом, продолжить переговоры об увеличении числа прямых авиарейсов и обсуждать доступ иностранных финансовых компаний на китайский рынок. Переговоры по ИИ должны продолжиться до конца ноября, пишет Reuters.