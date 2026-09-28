Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

107.8

USD

84.34

EUR

95.87

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

106

 

 

 

 

 

Новости

Китай и США снизят пошлины на товары на $60 млрд в год

The Insider
Фото: Europa Press

Фото: Europa Press

Китай и США договорились снизить пошлины на товары общей стоимостью около $60 млрд в год — по $30 млрд импорта с каждой стороны. В списки вошли американская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и медицинские изделия, а также китайская бытовая техника, игрушки и другие потребительские товары, сообщает Reuters. Договоренности стали одним из итогов встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, прошедшей на прошлой неделе в Вашингтоне.

По данным Министерства коммерции Китая, более 90% товаров, включенных в согласованные списки, освободят от дополнительных взаимных пошлин. Снижение тарифов вступит в силу после необходимых внутренних процедур в обеих странах.

Китай снизит пошлины, в частности, на кукурузу, пшеницу, сорго, мясо, молочные продукты, растительные масла, рыбу и морепродукты из США. В список также вошли древесина, косметика и медицинское оборудование. Соя в него не попала. США, в свою очередь, снизят пошлины на китайские кофеварки, тостеры и другую небольшую бытовую технику, посуду, постельное белье, игрушки, детские автокресла и праздничные украшения. Белый дом также подтверждает, что стоимость товаров, подпадающих под более благоприятный тарифный режим, составит примерно по $30 млрд с каждой стороны.

Помимо этого, Китай обязался импортировать из США не менее 10 млн тонн угля в год в 2027 и 2028 годах. По подсчетам Reuters, такой объем соответствует примерно 2% ежегодного китайского импорта угля. Нефть и сжиженный природный газ в договоренность не вошли.

Пекин и Вашингтон также продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года. Китайский Минторг заявил, что отсрочка должна дать сторонам время оценить выполнение предыдущих договоренностей и продолжить переговоры. Кроме того, страны создадут рабочую группу по сельскому хозяйству, которая должна впервые собраться до конца 2026 года.

Отдельно стороны договорились создать канал связи по инцидентам, связанным с искусственным интеллектом, продолжить переговоры об увеличении числа прямых авиарейсов и обсуждать доступ иностранных финансовых компаний на китайский рынок. Переговоры по ИИ должны продолжиться до конца ноября, пишет Reuters.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Китай и США снизят пошлины на товары на $60 млрд в год»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте