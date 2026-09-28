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Новости

13 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области

The Insider
Фото: соцсети

Фото: соцсети

При пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, всего на предприятии в момент пожара находились 15 человек, еще одна женщина пострадала.

Пожар произошел на предприятии в Переславль-Залесском округе днем 28 сентября. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:06. На месте началась детонация пиротехники. К тушению привлекли около 100 пожарных и 40 единиц техники.

Евраев первоначально сообщал о десяти погибших и одном пострадавшем. По его словам, из расположенных рядом Центра дополнительного образования и Кубринского центра развития ребенка эвакуировали детей и педагогов. В регионе создали оперативный штаб и готовят решение об объявлении режима ЧС.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате пожара были разрушены два здания предприятия. Причина возгорания пока устанавливается.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть людей, сообщает ТАСС.

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Публикация:«13 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области»

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