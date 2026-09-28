Философа Николая Зюзева осудили по статье о госизмене за проект онлайн-университета о коренных народах — T-invariant

Осужденный на семь лет по статье о государственной измене философ Николай Зюзев первоначально планировал создать онлайн-университет для финно-угорской молодежи и образовательный проект о коренных народах России, выяснило издание T-invariant. Российские власти впоследствии сочли эту деятельность направленной против суверенитета страны, а ФСБ утверждала, что проект предусматривал подготовку за рубежом лидеров «национально-освободительных движений».

70-летний Зюзев — доктор философских наук, гражданин России и Канады и один из исследователей наследия российско-американского социолога Питирима Сорокина. Он преподавал в Сыктывкарском государственном университете, Коми государственном педагогическом институте и Ухтинском государственном техническом университете, где заведовал кафедрой философии. В 2005–2006 годах Зюзев работал с архивами Сорокина в Гарварде, а в 2008 году переехал в Канаду. В 2015-м он получил канадское гражданство, после чего снова преподавал в Коми.

После полномасштабного вторжения России в Украину Зюзев уехал из страны, однако продолжал приезжать в родное село Подъельск. Летом 2025 года он в очередной раз приехал в Коми навестить родственников и перестал выходить на связь. Друг профессора рассказал T-invariant, что только примерно через месяц самостоятельно обнаружил на сайте суда информацию о его содержании в СИЗО. По его словам, знакомые отговаривали Зюзева от поездки в Россию. Сам ученый, как считают его друзья, не ожидал, что привлечет внимание силовиков.

Первоначально дело возбудили по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. К моменту вынесения приговора обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью о государственной измене. 16 сентября Верховный суд Коми приговорил Зюзева к семи годам колонии строгого режима и еще одному году ограничения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.

От онлайн-университета до дела о госизмене

Идею проекта Зюзев описывал публично задолго до своего задержания. В статье для канадского журнала Maclean's в январе 2023 года он рассказывал, что еще осенью 2021-го предложил двум знакомым создать онлайн-университет финно-угорской культуры.

По замыслу профессора, проект должен был давать молодежи коми образование в области социальных наук, развивать критическое мышление и рассказывать о положении народа коми. После начала войны он переехал в Вильнюс и начал искать финансирование уже для более широкого Информационно-образовательного центра коренных народов России.

Прокуратура Коми в сообщении о приговоре называет проект «Современный российский университет (онлайн)». По версии обвинения, с января 2022-го по июнь 2024 года Зюзев и еще один человек на иностранное финансирование создали медиаплощадку, где публиковалась информация о «якобы имевших место ущемлениях прав малочисленных народов России», ухудшении социально-экономической ситуации и войне в Украине.

Кроме того, прокуратура утверждает, что фигуранты организовали в Вильнюсе две конференции «на тему изменения конституционного строя Российской Федерации». Уголовное дело против второго человека выделили отдельно, он объявлен в международный розыск.

ФСБ описывала деятельность Зюзева еще шире. Спецслужба утверждала, что проект состоял из 12 направлений, в числе которых были подготовка за рубежом лидеров «национально-освободительных движений малочисленных народов РФ», распространение материалов, признанных в России экстремистскими, а также сбор и анализ информации по заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза.

Сам Зюзев в опубликованной ФСБ видеозаписи говорил, что первоначально предлагал образовательный сайт для преподавания гуманитарных наук. Дальнейшие слова ученого о том, что иностранные организации якобы интересовались «дестабилизацией России» через национальные движения, его знакомые считают записанными под контролем силовиков. «То, что он говорит дальше, — это, конечно, текст, написанный товарищем майором. Это не его слова, это чувствуется», — сказал T-invariant бывший коллега Зюзева, журналист Николай Вокуев. Независимо установить обстоятельства записи невозможно.

€2 млн по версии ФСБ и 5,9 млн рублей в сообщении прокуратуры

ФСБ утверждает, что Зюзев получил на проект более €2 млн от 12 зарубежных организаций. Среди них спецслужба называла Фонд Ханнса Зайделя, Prague Civil Society Centre, German Council on Foreign Relations, Swedish Institute, IREX Europe, Chatham House и Black Sea Trust for Regional Cooperation. Российские власти внесли ряд этих организаций в перечень «нежелательных».

Знакомые Зюзева, опрошенные T-invariant, называют заявленную ФСБ сумму неправдоподобно большой. Один из собеседников издания сравнил €2 млн с бюджетом «целого научного центра» и сказал, что финансовое положение ученого не соответствовало человеку, который распоряжался бы такими средствами.

При этом в официальном сообщении прокуратуры фигурирует другая сумма: суд конфисковал у Зюзева 5,9 млн рублей, которые, по версии обвинения, он получил от иностранных организаций в качестве финансовой помощи. ФСБ также утверждает, что профессор признал вину в полном объеме.

T-invariant отмечает, что задержание Зюзева произошло незадолго до обысков в сыктывкарском «Револьт-центре». Один из его основателей — Павел Андреев — впоследствии также стал фигурантом дела о госизмене. При этом Андреев говорил, что Зюзев не входил в команду центра и лишь несколько раз выступал на его площадке.