Жительница Усть-Кута выкрала из военкомата мужа, которого пытались отправить на войну. Он попал в военкомат из полиции, где его поили водкой

Жительница Усть-Кута Иркутской области тайком увезла мужа из военкомата, где того удерживали силой, заставляя подписать контракт с Минобороны. Как пишет издание «Люди Байкала», журналисты которого пообщались с участниками этой истории, 54-летнего Владимира (его фамилия не называется) сутки удерживали сначала в полиции, потом в военкомате. При этом мужчине покупали водку, чтобы он не трезвел.

Как рассказал участковый Николай Конатовский, Владимира задержали в квартире, где он был в гостях. Полиция приехала туда после жалобы соседей на шум. По словам участкового, который зашел в квартиру вместе с нарядом полиции, Владимир в это время спал на диване. Полицейские задержали его и еще одного мужчину, находившегося в квартире. Еще одного их товарища в инвалидной коляске задерживать не стали.

Участковый сообщил жене Владимира, что тот задержан и нетрезв. В дальнейшем жена и дочь пытались до него дозвониться, но безуспешно: как позднее рассказал задержанный, у него отобрали телефон и документы. Кроме того, по его словам, «полицейские кормили задержанных и покупали им водку».

Владимир провел в отделе ночь с 20-го на 21 сентября, а утром, в понедельник, его отвезли в военкомат. По его словам, там он подписал множество «каких-то бумаг». Дочь Владимира Светлана написала обращение в прокуратуру, в котором говорится, что ее отец подписывал документы в состоянии алкогольного опьянения и находясь под контролем полицейских.

Когда жена Владимира Любовь приехала за ним, участковый отказался его отпускать и обвинил женщину в том, что она «препятствуют подписанию контракта на СВО». По словам родственников, после того как Владимир прошел медкомиссию и подписал документы, полицейские ослабили контроль и отпустили его покурить. Тогда Любовь и смогла посадить его в машину и увезти. Родные Владимира утверждают, что участковый караулил его у дома и говорил: «Не дай бог мы его на улице или где-то увидим — все равно уедет на СВО».

В своем заявлении в прокуратуру дочь Светлана просит проверить информацию о том, что полицейские могут получать премии за приведенных «добровольцев». В документе упоминается, что за последние две недели в Усть-Куте не менее 17 мужчин попали в военкомат таким же способом, как Владимир.