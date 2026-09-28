Аренда квартир в российских миллионниках впервые с 2020 года подешевела. Предложение выросло на 27%

Стоимость долгосрочной аренды квартир в крупных городах России начала снижаться после нескольких лет роста. В сентябре однокомнатные квартиры стоили в среднем на 2,2% дешевле, чем год назад, двухкомнатные — на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован годовой рост ставок, подсчитали секторальные аналитики. Одновременно число предлагаемых в аренду квартир в миллионниках выросло на 27% год к году — до 56,4 тысячи объектов, пишет «Коммерсантъ».

Как подсчитал The Insider по данным «Циана», среди 16 городов-миллионников, представленных в статистике сервиса, однокомнатные квартиры за год подешевели в 10, двухкомнатные — в 14. Самое сильное снижение ставок на однокомнатные квартиры произошло в Самаре — на 13,3%, Ростове-на-Дону — на 9,3%, Новосибирске — на 8,9%, Санкт-Петербурге — на 8,4% и Екатеринбурге — на 7,2%. В Москве средняя ставка снизилась на 0,7%.

Для двухкомнатных квартир снижение оказалось еще заметнее. В Москве они подешевели за год на 18,6%, в Екатеринбурге — на 13,8%, Ростове-на-Дону — на 10%, Санкт-Петербурге — на 9,9%, Перми — на 9,3%. Из миллионников рост стоимости двухкомнатных квартир сохранился только в Казани и Красноярске — на 4,5% и 2,2% соответственно. По данным «Циана», в среднем по всем исследованным городам аренда однокомнатной квартиры в сентябре обходилась в 29,7 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — в 40,3 тысячи.

Как отмечают аналитики, в третьем квартале число просмотров объявлений выросло на 19% по сравнению со вторым кварталом, однако оказалось на 11% меньше, чем в тот же период 2025 года. Предложение при этом остается значительно выше прошлогоднего: по данным сервиса, доступных для аренды квартир сейчас примерно на треть больше, чем год назад.

На рынке стало больше квартир, купленных в последние годы в инвестиционных целях. Доля объявлений о сдаче жилья в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 16–17% в 2025 году до 19–20% в 2026-м. «Циан» связывает накопление таких объектов с ограниченным спросом и увеличением числа квартир от инвесторов.

Рост предложения заставляет собственников чаще пересматривать первоначально заявленную стоимость аренды. По данным «Яндекс. Аренды», которые приводит «Коммерсантъ», в январе–августе цену после публикации объявления снижали 24% владельцев квартир в городах-миллионниках. Средний размер скидки увеличился с 9% год назад до 10,6%.

Чаще всего на снижение первоначальной цены соглашались собственники в Екатеринбурге — 37,7% объявлений. В Санкт-Петербурге стоимость корректировали 31,3% владельцев, в Москве — 28,1%. Наибольшая средняя скидка зафиксирована в Казани — 12,9%.

При этом внутри 2026 года аренда все еще дорожала во время высокого сезона. С конца второго до конца третьего квартала однокомнатные квартиры в крупных городах выросли в цене в среднем на 5,2%, двухкомнатные — на 3,3%. Но сезонное повышение оказалось значительно слабее прошлогоднего: в третьем квартале 2025 года ставки выросли соответственно на 7,7 и 8,6%. От минимальных весенних значений аренда в этом году подорожала примерно на 6%, тогда как год назад рост составлял 10–11%.

Еще два года назад ситуация была обратной. В октябре 2024 года The Insider писал, что ставки аренды жилья в России достигли рекордных значений. Только за третий квартал того года в городах-миллионниках без учета Москвы и Санкт-Петербурга стоимость аренды выросла на 17%. В Самаре рост составлял 31%, в Екатеринбурге — 28%, в Москве — 25%. Одной из причин аналитики называли сокращение предложения на фоне недоступной ипотеки.

Рынок покупки жилья к тому моменту сильно зависел от льготных кредитов. Массовая программа ипотеки с господдержкой, запущенная в 2020 году, завершилась 1 июля 2024 года. За четыре года действия программы было выдано 1,6 млн кредитов на 6,2 трлн рублей.

Как рассказывал The Insider, льготная ипотека помогла в том числе покупателям инвестиционных квартир: к лету 2024 года 85,4% заемщиков по программе относились к верхней четверти населения по уровню доходов. После завершения массовой льготной программы и роста рыночных ипотечных ставок продажи жилья резко замедлились.