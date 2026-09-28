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Новости

Более 20 человек пострадали в Харькове в результате удара по многоквартирному дому

The Insider
Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

В результате российского удара в ночь на 28 августа в Харькове разрушен подъезд многоэтажного дома. Пострадали как минимум 25 человек, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов.

Среди раненых — девять детей. Жилой дом попал под ракетный удар, пишет «Суспільне»: одна из ракет ударила в перекрытие на уровне второго и третьего этажей. Квартиры на нижних этажах разрушены. 

Сейчас на месте работают спасатели. 

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Синегубов также пишет, что в Харьковской области после ночного обстрела известно еще о двух пострадавших и как минимум одном погибшем. 

Помимо Харькова под удар этой ночью также попали Одесская область (там двое пострадавших) и Киев (четверо раненых). 

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Публикация:«Более 20 человек пострадали в Харькове в результате удара по многоквартирному дому»

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