Более 20 человек пострадали в Харькове в результате удара по многоквартирному дому

В результате российского удара в ночь на 28 августа в Харькове разрушен подъезд многоэтажного дома. Пострадали как минимум 25 человек, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов.
Среди раненых — девять детей. Жилой дом попал под ракетный удар, пишет «Суспільне»: одна из ракет ударила в перекрытие на уровне второго и третьего этажей. Квартиры на нижних этажах разрушены.
Сейчас на месте работают спасатели.
Синегубов также пишет, что в Харьковской области после ночного обстрела известно еще о двух пострадавших и как минимум одном погибшем.
Помимо Харькова под удар этой ночью также попали Одесская область (там двое пострадавших) и Киев (четверо раненых).