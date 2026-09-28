Более 20 человек пострадали в Харькове в результате удара по многоквартирному дому

В результате российского удара в ночь на 28 августа в Харькове разрушен подъезд многоэтажного дома. Пострадали как минимум 25 человек, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов.

Среди раненых — девять детей. Жилой дом попал под ракетный удар, пишет «Суспільне»: одна из ракет ударила в перекрытие на уровне второго и третьего этажей. Квартиры на нижних этажах разрушены.

Сейчас на месте работают спасатели.