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Промышленный шпионаж увеличил ВВП Восточной Германии на 7,4% к концу 1980-х — исследование

The Insider
Инженеры тестируют ЭВМ EC 1040 на предприятии VEB Robotron Elektronik в Дрездене, 1977 год. Фото: Bundesarchiv

Инженеры тестируют ЭВМ EC 1040 на предприятии VEB Robotron Elektronik в Дрездене, 1977 год. Фото: Bundesarchiv

Промышленный шпионаж ГДР в 1970–1980-х годах увеличил объем ВВП на 7,4% к 1988 году — последнему полному году перед падением Берлинской стены. К такому выводу пришли авторы нового исследования, подготовленного при поддержке Rockwool Foundation Berlin.

За 1970–1989 годы восточногерманская разведка собрала более 180 тысяч единиц научно-технической информации, пишет Finanzmarktwelt со ссылкой на исследование. Среди основных целей были предприятия и исследовательские учреждения в сферах электроники, химии, энергетики и машиностроения. Полученные сведения могли распространяться дальше по производственным цепочкам: от них выигрывали не только предприятия, непосредственно получившие данные от разведки, но и их поставщики и заказчики.

С учетом эффекта, который распространялся через поставщиков и покупателей предприятий, добавленная стоимость в промышленности была к 1988 году на 22,3% выше, чем была бы без промышленного шпионажа. Это соответствовало 20,2 млрд восточногерманских марок, или примерно 4,1 млрд евро в ценах 2020 года. Каждый дополнительный ценный фрагмент разведывательной информации, по оценке авторов, приносил около 330 тысяч евро в год в ценах 2020 года.

При этом экономический эффект шпионажа не означал, что предприятия ГДР стали значительно конкурентоспособнее на Западе. «Шпионаж Штази укрепил положение Восточной Германии внутри социалистического блока», — заявил Reuters один из авторов исследования Альбрехт Глитц. Однако, по его словам, существенного повышения успеха восточногерманских компаний на западных рынках исследователи не обнаружили.

Авторы отмечают, что результаты исследования актуальны и сейчас, когда государства ужесточают экспортный контроль, проверяют иностранные инвестиции и пытаются ограничить доступ соперников к стратегическим технологиям. Один из авторов работы Адриан Лерхе связывает исторический опыт ГДР именно с нынешними попытками государств защитить технологические разработки от промышленного шпионажа.

Исследователи изучали научно-технические сведения, которые Министерство государственной безопасности ГДР — Штази — получало от агентов на Западе и передавало восточногерманским предприятиям. Авторы работы сопоставили архивные сведения разведки с данными компаний и проследили, какие предприятия получали добытую разведкой научно-техническую информацию и как после этого менялись их экономические показатели. Согласно описанию исследования, компании, которым доставалась полезная разведывательная информация, быстрее повышали производительность, больше инвестировали и сильнее концентрировались на своих основных продуктах.

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Публикация:«Промышленный шпионаж увеличил ВВП Восточной Германии на 7,4% к концу 1980-х — исследование»

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