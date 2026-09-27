В ЮАР за несколько часов вооруженные люди убили 27 человек в двух местах. Одну из атак связывают с нелегальными золотодобытчиками

В ЮАР за несколько часов произошли две массовые стрельбы, в результате которых погибли 27 человек и еще 26 получили ранения. Одна из атак произошла в поселке Ведела, примерно в 80 км от Йоханнесбурга, вторая — в Лвандле, неподалеку от Кейптауна. Полиция пока официально не установила мотивы нападений и никого не задержала.

В Веделе вечером 26 сентября восемь вооруженных мужчин открыли огонь по посетителям таверны. Как сообщает SABC, нападавшие были вооружены автоматами АК-47 и пистолетами. Они стреляли по людям как снаружи заведения, так и внутри. Погибли 17 человек, еще 15 получили ранения. По данным полиции, преступники также отобрали у некоторых посетителей телефоны и перед бегством подожгли две машины.

Комиссар полиции провинции Гаутенг Томми Мтомбени заявил, что одной из рассматриваемых версий является конфликт между нелегальными золотодобытчиками, которых в ЮАР называют zama zamas. По его словам, в той же таверне около месяца назад уже происходила стрельба, поэтому нынешнее нападение могло быть местью. При этом полиция также рассматривает ограбление как возможный мотив: у посетителей забирали личные вещи.

Через несколько часов, около двух часов ночи 27 сентября, вооруженные люди открыли огонь в заведении, где продавали жареное мясо, в Лвандле на окраине Кейптауна. Там погибли еще 10 человек и 11 были ранены. Один из сотрудников полиции рассказал Sowetan, что следствие рассматривает в качестве возможной причины конфликт между владельцами бизнеса: по предварительным данным, посетители покупали алкоголь в более дешевых местах и приносили его с собой. Официально мотив этой атаки также пока не установлен.

Это уже третья массовая стрельба в ЮАР менее чем за неделю. 22 сентября трое вооруженных мужчин напали на участников вечеринки в доме в Квамакуте, неподалеку от Дурбана. Погибли 11 человек, включая беременную женщину, еще трое получили ранения. Полиция тогда заявляла, что среди возможных версий рассматривает конфликт между соперничающими группировками.