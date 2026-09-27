Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.38

USD

84.34

EUR

95.87

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

332

 

 

 

 

 

Новости

США и Россия исключили из проекта правил для ИИ-оружия обязательную проверку цели человеком перед ударом — The Washington Post

The Insider
Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

США и Россия добились исключения из проекта международных правил для автономного оружия требования, по которому человек должен проверять выбранные искусственным интеллектом военные цели перед нанесением удара. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на трех знакомых с ходом переговоров собеседников и изученные изданием документы.

Речь идет о переговорах группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений, которые проходили в Женеве с 31 августа по 4 сентября в рамках Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия. Участники пытаются выработать международные правила использования таких систем. Пока обсуждаемый документ не имеет обязательной юридической силы, но переговоры могут стать основой для будущего договора.

По данным The Washington Post, в последний день переговоров американская и российская делегации примерно 15 часов добивались изменений в тексте. Помимо обязательной проверки человеком целей, выбранных ИИ, из документа убрали положения о том, что автономные системы должны работать «предсказуемо» и «надежно», а также требование учитывать этические соображения при использовании такого оружия.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями после отключения камер ООН и удаления наблюдателей от гражданского общества, утверждают собеседники газеты. США и Россия направили на переговоры примерно по десять юристов — почти вдвое больше, чем другие делегации. Госдепартамент США, МИД России и ООН на запросы The Washington Post о комментарии не ответили.

Издание отмечает, что автономные и основанные на ИИ системы уже используются в реальных войнах. По данным The Washington Post, американские военные применяли чат-бота Anthropic для определения почти тысячи целей в первые сутки войны с Ираном, а Израиль широко использовал алгоритмические системы при операциях в секторе Газа. Представитель Human Rights Watch Верити Койл предупредила, что ослабление ограничений может привести к ситуации, когда решения о жизни и смерти будут принимать машины без человеческого контроля.

Переговоры по автономному оружию продолжатся: в ноябре страны должны обсудить, станет ли нынешний процесс основой для официального мандата на подготовку юридически обязательного договора.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«США и Россия исключили из проекта правил для ИИ-оружия обязательную проверку цели человеком перед ударом — The Washington Post»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте