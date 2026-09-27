ВСУ атаковали российский НПЗ и ракетный завод, Россия — украинские дата-центры и провайдеров

Россия и Украина в последние дни обменялись сериями ударов по промышленной, военной и цифровой инфраструктуре. ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае, Азовский оптико-механический завод в Ростовской области и военные объекты на оккупированных территориях. Российские войска, в свою очередь, несколько раз ударили по центрам обработки данных и инфраструктуре интернет-провайдеров в Киеве, что привело к перебоям с интернетом и телевещанием.

В ночь на 26 сентября украинские силы атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. По данным СБУ, возгорания возникли в районе резервуарного парка и установки первичной переработки нефти. Мощность предприятия составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Украинская сторона утверждает, что его продукция используется в том числе для обеспечения российской армии.

Одновременно ВСУ атаковали Азовский оптико-механический завод в Ростовской области. По данным СБУ, предварительно были повреждены объекты оптического и литейного производства, сборочный участок, гальванический цех и производство печатных плат. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит оптико-механические и электронные системы для российского вооружения.

Как выяснили исследователи Dallas Analytics, Азовский оптико-механический завод участвует в производстве компонентов как минимум для семи российских ракетных программ. В частности, для Х-101 предприятие производит навигационный лидар «Отблеск» и блок автоматики полета. Документы также связывают завод с производственными цепочками ракет Р-37М, Х-35У, Х-59/Х-69, Х-31П, одной из модификаций Р-74 и системой наведения комплекса «Орешник».

Кроме того, 26 сентября и в ночь на 27 сентября ВСУ, по сообщению Генштаба Украины, поразили в Донецке место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, два склада боеприпасов в Крепенском и Луганске, склад материально-технического обеспечения в Ровеньках и склад горюче-смазочных материалов в Новоамвросиевском.

Российские войска тем временем нанесли серию ударов по цифровой инфраструктуре Украины. Киевский дата-центр Cosmonova подвергся повторным атакам. После очередного удара компания сообщила, что ее «основное ядро и дата-центр» выведены из строя и сервисы восстанавливаются с географически удаленных резервных площадок.

Из-за ударов временно прекратили вещание телеканалы «Новини.LIVE», «Армія TV» и «Ми-Україна+», перестала работать часть видеоплееров «Суспільного», проблемы возникли и у интернет-провайдеров.

Минобороны России подтвердило удар по Cosmonova, заявив, что дата-центр обеспечивал мобильный интернет и поддерживал системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. Независимого подтверждения этого утверждения нет.

27 сентября российское Минобороны также заявило об ударах по украинским центрам обработки данных, а также по объектам логистики, хранения беспилотников и портовой инфраструктуры.