В Северной Ирландии впервые за 28 лет разрешили марш пробританских протестантов через католический район. Жители перекрыли им дорогу

Одним из главных мест такого противостояния стала Гарваги-роуд в Портадауне. Оранжевый орден считает ее частью своего традиционного маршрута от церкви Драмкри, тогда как местные жители-католики выступают против проведения протестантского шествия через свой район. В 1990-х спор вокруг маршрута несколько лет подряд приводил к ожесточенным столкновениям и масштабным полицейским операциям. В 1998 году, когда было заключено Соглашение Страстной пятницы, положившее конец основной фазе тридцатилетнего конфликта в Северной Ирландии, шествия Оранжевого ордена по Гарваги-роуд запретили.

В пятницу Комиссия по парадам впервые за 28 лет разрешила ордену снова пройти по улице, но с жесткими ограничениями: в шествии могут участвовать только 35 человек, они должны идти молча, без оркестров и сопровождающих. Жители района оспорили решение и первоначально добились временного запрета в Высоком суде. Однако поздно вечером в субботу Апелляционный суд отменил запрет, а около двух часов ночи Высокий суд отклонил еще одну попытку остановить шествие.

Утром в воскресенье сотни противников марша заняли Гарваги-роуд и сцепились руками в несколько рядов, фактически заблокировав маршрут. Комиссия по парадам получила заявку на контрпротест с участием до пяти тысяч человек. Полиция стянула к району сотрудников и автомобили, над улицей находился полицейский вертолет. Участников акции предупредили через громкоговорители, что блокирование шествия может повлечь уголовную ответственность.

Из-за блокирования дороги марш не смог начаться в назначенное время. Участники Оранжевого ордена собрались у церкви Драмкри, однако затем вернулись внутрь здания, пока представители организации ведут переговоры с полицией.

К протестующим присоединились первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил и лидер ирландской националистической партии Sinn Féin (в буквальном переводе «мы сами» или «полагаясь лишь на себя») Мэри Лу Макдональд. О’Нил заявила, что не понимает, почему после 28 лет запрета власти решили вновь разрешить шествие. Макдональд назвала решение суда «позорным». Представители пробританской Демократической юнионистской партии, напротив, настаивают, что участники имеют законное право пройти по улице и что ограниченный молчаливый марш не представляет угрозы.

На момент публикации сообщений о столкновениях или других беспорядках во время нынешнего противостояния не поступало. Министр по делам Северной Ирландии Крис Брайант отправился в Белфаст и призвал обе стороны соблюдать закон. Правительство Ирландии заявило, что «очень обеспокоено ситуацией» и призвало не допустить возвращения к противостоянию прошлых десятилетий.