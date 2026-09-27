The Times: Россия вновь активировала систему «Мертвая рука». На самом деле ее никто не деактивировал — Павел Подвиг

По подсчетам расследователей, для строительства было закуплено около 20 тысяч тонн стали. В документации упоминаются как минимум 24 подземные камеры, а расстояние по прямой между основным и аварийным выходами составляет около 2,5 км. Профессор Технического университета Дании Пер Гольтерманн оценил количество использованного бетона как достаточное для сооружения не менее 150 тысяч квадратных метров поверхностей.

Пик закупок пришелся на 2020–2021 годы. Только за 2020 год подрядчики использовали 361,4 км кабеля, 5429 светильников, 30 трансформаторов и 160 вентиляционных установок. Спутниковые снимки показывают появление крупных отвалов вынутой из горы породы и новой дороги.

Российские военные связали объект с «Периметром»

Авторы расследования связывают объект с советской системой «Периметр». Она создавалась для сохранения возможности передать приказ об ответном ядерном ударе, если в результате нападения обычные каналы управления стратегическими силами окажутся уничтожены.

Дополнительным свидетельством назначения объекта расследователи считают публикации российских военных. В 2022 году генерал-майор в отставке В. Г. Халин писал, что на объекте 1335 ведутся работы по постановке системы автоматизации «Периметра» на опытное боевое дежурство. В публикации полковника Ю. Андреева 2025 года утверждалось, что после многолетней опытной эксплуатации объект был поставлен на боевое дежурство в 2023 году.

В 2026 году Халин вновь написал об объекте, заявив, что в нем реализована «техническая возможность нанесения автоматического ответного удара». Именно эти публикации, наряду с масштабом строительных работ, стали одним из оснований для вывода авторов расследования о возвращении «Мертвой руки».

Подвиг: «Никто ничего не деактивировал»

Однако Подвиг считает такое описание работы «Периметра» некорректным. По его словам, объект 1335 является элементом системы командования и управления ядерными силами, а сам «Периметр» прежде всего представляет собой резервную систему связи, предназначенную для передачи приказа на запуск в случае уничтожения обычных каналов.

Такое устройство системы Подвиг описывал задолго до нынешнего расследования. В опубликованном на его сайте Russian Strategic Nuclear Forces разборе внутреннего документа ЦК КПСС 1985 года говорится, что советское руководство действительно рассматривало создание полностью автоматизированной системы ответного удара, которую высшее руководство могло бы заранее активировать в условиях кризиса. Однако, как писал Подвиг в 2006 году, СССР такую автоматическую «машину Судного дня» не построил, а «Периметр», с которым ее часто отождествляют, представлял собой другую систему.

«Периметр — всего лишь система связи, использующая ракеты для передачи приказов на запуск отдельным шахтам в случае уничтожения наземных линий или других каналов связи», — объяснял Подвиг. В ответ на утверждение о способности «Периметра» автоматически инициировать ответный удар он отдельно подчеркивал: система «не имела и не имеет автоматического ответа».

Как на самом деле должен работать «Периметр»

На то же описание системы Подвиг сослался после публикации нынешнего расследования. В своей книге Russian Strategic Nuclear Forces он пишет, что «Периметр» интегрирован в общую систему управления ядерными силами и использует специальные командные ракеты. Получив приказ, такая ракета должна взлететь и во время полета передавать приказ на запуск и необходимые коды непосредственно ракетным подразделениям, если другие линии связи уничтожены.

На этапе проектирования действительно рассматривался вариант, при котором после предварительной активации «Периметра» командные ракеты могли бы стартовать автоматически, если в течение определенного времени система не получит приказ остановить алгоритм. Однако от этой схемы отказались из-за риска того, что автоматический процесс не удастся остановить.

«Периметр», согласно приведенному Подвигом описанию, в итоге был развернут как резервный канал связи, а его командные ракеты запускаются по приказу человека из центрального или резервного командного пункта.

При этом российская система управления ядерными силами предусматривает возможность ответного удара в случае потери связи непосредственно с верховным главнокомандующим. Однако для этого должны быть выполнены несколько условий: система должна подтвердить потерю связи, зафиксировать ядерные взрывы на территории страны, а верховный главнокомандующий должен заранее санкционировать такой вариант ответного удара. После этого центральный или резервный командный пункт может использовать собственные коды авторизации.