Силовики смогут запрашивать у банков IP-адреса, данные SIM-карт и координаты банкоматов клиентов

Российские власти утвердили единый электронный формат, в котором банки будут передавать информацию по запросам ФСБ, МВД и других силовых ведомств. Помимо сведений о счетах и денежных переводах, формат предусматривает передачу технических данных об устройствах клиентов: IP- и MAC-адресов, данных SIM-карты, номера телефона и IMEI, а также адресов и географических координат банкоматов, в которых проводились операции. Это следует из постановления правительства от 19 сентября, изученного The Insider.

Постановление вносит изменения в правила предоставления кредитными организациями сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Оно не наделяет силовиков новыми полномочиями на получение банковской информации, а устанавливает единые машиночитаемые форматы запросов и ответов банков. Кредитные организации должны подключиться к созданным уполномоченными органами видам сведений и обеспечить техническую готовность отвечать на запросы.

В справочнике к постановлению перечислены ведомства, которые могут направлять такие запросы: ФСБ, МВД, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная таможенная служба, ФСИН, Следственный комитет и Федеральная служба судебных приставов.

Утвержденная правительством структура позволяет запрашивать сведения о счетах и вкладах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний, операциях по ним, снятии наличных, открытии счетов, связанных с ними телефонных номерах, брокерских операциях и арендованных банковских ячейках.

Отдельный блок посвящен устройствам дистанционного доступа к банковским услугам. Среди предусмотренных реквизитов указаны сетевой IP-адрес, MAC-адрес, SIM-карта, номер телефона, IMEI и «иной номер» — другой идентификатор устройства. Также формат предусматривает дату и время дистанционной идентификации клиента.

При этом наличие этих полей в формате не означает, что банк располагает всеми перечисленными сведениями о каждом клиенте. В частности, современные Android и iOS ограничивают обычным приложениям доступ к постоянным аппаратным идентификаторам, включая IMEI.

Подробно описаны и сведения о денежных операциях. В ответ могут включаться данные отправителя и получателя — их имена или названия, ИНН, банки и номера счетов, — сумма, дата и время операции, назначение платежа и идентификаторы транзакции. Формат позволяет указать и способ совершения операции, например через банкомат, мобильное приложение или интернет-банк.

Запрос может охватывать определенный промежуток времени либо содержать указание, что информация требуется «за весь период».

Для счетов формат предусматривает передачу их номеров и видов, валюты, дат открытия и закрытия, сведений о владельцах, бенефициарах и депонентах, а также остатков. Справочник охватывает не только обычные текущие и расчетные счета и вклады, но также счета эскроу, номинальные, брокерские и специальные банковские счета и счета цифрового рубля.

Особенно подробно описаны операции с наличными. В ответ банка могут входить дата и время выдачи денег, сумма, данные счета и платежного средства, номер и тип банкомата и место совершения операции. Для банкомата предусмотрены его адрес, дополнительные сведения о месте установки и географические координаты — широта и долгота.

Отдельно формат позволяет передавать сведения о телефонных номерах, услуги связи по которым оплачивались со счета клиента, а также данные о пополнявших счет третьих лицах. В случае банковских ячеек предусмотрены номер ячейки, адрес, сведения об арендаторе, номер договора и даты начала и окончания аренды.