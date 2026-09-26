Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.38

USD

84.34

EUR

95.87

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

926

 

 

 

 

 

Новости

Журналистку «Новой газеты» по ошибке назначили членом УИК. Она рассказала, как избирателей заставляли голосовать через ДЭГ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Корреспондентка «Новой газеты», которая ранее подавала заявку на работу наблюдателем, неожиданно оказалась членом одной из московских участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму и провела внутри УИК все три дня голосования. По версии издания, членом комиссии ее, вероятно, назначили по ошибке.

За время работы журналистка зафиксировала, как сотрудников просили направлять избирателей к терминалам электронного голосования и не рассказывать им без необходимости о возможности получить бумажный бюллетень. Некоторых фактически заставляли голосовать электронно.

Еще перед президентскими выборами 2024 года корреспондентка подала заявки в несколько партий, предлагавших работу наблюдателем, но ответа не получила и забыла об этом. Летом 2026 года ей неожиданно позвонили со словами: «Вы член УИК, приходите на обучение».

На участке были установлены три терминала электронного голосования и одна обычная урна. По словам журналистки, члены комиссии старались направлять почти каждого пришедшего к электронным терминалам. Когда она сама начала встречать избирателей вопросом, хотят ли они проголосовать электронно или получить бумажный бюллетень, один из коллег отвел ее в сторону.

«Не надо говорить про бумажные бюллетени. <…> Пусть голосуют через ДЭГ, так проще. И им призы дают. Говори бабушкам, что им тысячу бонусов начислят и они в лотерее поучаствуют», — приводит корреспондентка слова члена комиссии.

В одном из описанных эпизодов пожилой мужчина с тростью сказал, что хочет проголосовать «по старинке», поскольку не разбирается в компьютерах. Журналистка направила его к столу, где выдавали бумажные бюллетени, однако секретарь УИК снова предложила ему электронное голосование, пообещав тысячу рублей и участие в лотерее. «Так я же не умею», — ответил мужчина. «Ничего, мы вам сейчас поможем», — сказала сотрудница комиссии, после чего его отвели к терминалу.

После этого председательница УИК, как утверждает корреспондентка, потребовала перестать рассказывать всем приходящим о возможности голосовать на бумаге. «Кто хочет голосовать печатным листом, сам вам это озвучит. Остальных подводите к ДЭГу. Давайте вы не будете мешать работе всей комиссии и будете слушать руководство», — приводит журналистка ее слова.

Корреспондентка также описывает случай со слабовидящей пожилой женщиной. Она и сопровождавшая ее дочь попросили бумажные бюллетени, однако сотрудник УИК заявил, что ждать их придется «очень долго», и предложил проголосовать электронно. Женщину подвели к терминалу, где дочь взяла ее за палец и нажала им на экран со словами: «Вот, мама, голосуй за „Единую Россию“, ты же за нее хочешь». Женщина ответила: «Ну да».

На следующий день журналистку убрали от входа, где она встречала избирателей, и поручили следить за обычной урной. Председательница объяснила это необходимостью предотвращать возможные «провокации». Сама корреспондентка пишет, что восприняла перевод как следствие своего поведения накануне.

В один из дней ближе к закрытию участка один из уже проголосовавших избирателей подошел к наблюдательнице от «Единой России» и спросил, не кажется ли ей происходящее «цирком»: комиссия, по его словам, не предлагает бумажные бюллетени, склоняет людей к электронному голосованию, система не работает, а для получения бумажных бюллетеней приходится подписывать заявления. Затем он спрашивает у членов комиссии, не стыдно ли им. Журналистка отвечает, что согласна с ним и происходящее действительно «цирк». После этого ее перебивает коллега:

«Вы не забыли случайно, что вы член УИК?»

«Нет».

«А можно члену УИК ругать систему?»

«Не знаю».

«Вот и молчите».

После этого корреспондентку снова отправили от входа к урне.

После закрытия участка журналистка зафиксировала спор уже во время подсчета. Комиссия начала вскрывать сейф-пакеты и сортировать бюллетени до того, как компьютерная система загрузила итоговое число проголосовавших. Наблюдательница от КПРФ заявила, что комиссия нарушает предусмотренную последовательность действий. После спора работу остановили и продолжили после загрузки системы.

Еще один спор возник из-за бюллетеня, в котором была единственная отметка за КПРФ, но присутствовала посторонняя надпись. Наблюдательница от партии настаивала, что волеизъявление избирателя понятно и надпись ему не мешает. После звонка в ТИК бюллетень все же отправили в стопку недействительных.

Когда УИК закончила работу и сдала данные, председательница комиссии, по словам корреспондентки, спросила ее имя и заявила: «Вы должны решить, кто вы и с кем». На вопрос, что она имеет в виду, председательница ответила: «Вы либо наблюдатель и делаете нам мозги, либо вы с нами и не ведете себя так».

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Журналистку «Новой газеты» по ошибке назначили членом УИК. Она рассказала, как избирателей заставляли голосовать через ДЭГ»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте